Видео

Оплата в электричках УЗ — что не устраивает пассажиров

Дата публикации 23 октября 2025 15:05
обновлено: 12:29
Пассажиры УЗ жалуются из-за оплаты билетов в электричках — что вызвало возмущение
Турникеты на железнодорожном вокзале. Фото: УНИАН

Оплата за проезд в электричках обычно происходит через кондукторов, если билет не куплен заранее онлайн или в кассе. Однако иногда пассажиров просят заплатить меньшую сумму "в лапу" без выдачи посадочного документа.

На то, что в электричках некоторые кондукторы не выдают билет после оплаты, пожаловалась одна из пассажирок Укрзализныци.

Почему некоторые кондукторы в электричках УЗ берут оплату, но не выдают билет

Оплату за проезд в электричке обычно берут кондукторы, если пассажир не приобрел билет заранее. Если билет куплен онлайн или в кассе до посадки, кондуктор лишь проверяет его.

Если же пассажир садится без билета, проводник может продать его непосредственно в вагоне. Однако есть случаи, когда кондукторы предлагают заплатить меньшую сумму без выдачи самого билета.

"ВНИМАНИЕ, сами кондукторы предлагают взять меньшую сумму, например билет стоит 65,00 грн, а в "лапу", без билета, дайте 40,00. И билет не выдают", — пожаловалась одна из пассажирок.

При этом такая оплата действует только на станциях, которые обслуживает конкретный кондуктор.

Как отреагировали в Укрзализныце

Укрзализныця призывает пассажиров не оставаться равнодушными. Если вы стали свидетелем или пострадали от незаконного сбора денег в поезде, сразу сообщайте об этом. Ваши обращения помогут улучшить сервис и выявлять нарушения.

"Отправьте обращение через приложение Укрзализныци — форма обратной связи (обязательно укажите все детали и прикрепите фото/видео)", — призывают в компании.

Укрзализныця отмечает, что безопасность и законность перевозок — это приоритет для компании. Каждое обращение будет рассмотрено, а информация поможет выявлять нарушителей, привлекать их к ответственности и стимулировать кадровые изменения.

Ранее мы писали, что ежедневно тысячи украинцев путешествуют поездами Укрзализныци, но иногда пассажирам могут отказать в посадке или даже снять с поезда во время маршрута. Причины бывают разные, и не всегда это связано с отсутствием билета.

Также мы рассказывали, что после остановки авиасообщения железная дорога стала главным способом передвижения между городами. Пассажиры пользуются официальным приложением Укрзализныци для оценки обслуживания, а проводники с лучшими отзывами могут получить премии.

Укрзализныця деньги железная дорога пасажири билеты
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
