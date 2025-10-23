Пассажиры УЗ жалуются из-за оплаты билетов в электричках — что вызвало возмущение

Оплата в электричках УЗ — что не устраивает пассажиров
Оплата за проезд в электричках обычно происходит через кондукторов, если билет не куплен заранее онлайн или в кассе. Однако иногда пассажиров просят заплатить меньшую сумму "в лапу" без выдачи посадочного документа.
На то, что в электричках некоторые кондукторы не выдают билет после оплаты, пожаловалась одна из пассажирок Укрзализныци.
Почему некоторые кондукторы в электричках УЗ берут оплату, но не выдают билет
Оплату за проезд в электричке обычно берут кондукторы, если пассажир не приобрел билет заранее. Если билет куплен онлайн или в кассе до посадки, кондуктор лишь проверяет его.
Если же пассажир садится без билета, проводник может продать его непосредственно в вагоне. Однако есть случаи, когда кондукторы предлагают заплатить меньшую сумму без выдачи самого билета.
"ВНИМАНИЕ, сами кондукторы предлагают взять меньшую сумму, например билет стоит 65,00 грн, а в "лапу", без билета, дайте 40,00. И билет не выдают", — пожаловалась одна из пассажирок.
При этом такая оплата действует только на станциях, которые обслуживает конкретный кондуктор.
Как отреагировали в Укрзализныце
Укрзализныця призывает пассажиров не оставаться равнодушными. Если вы стали свидетелем или пострадали от незаконного сбора денег в поезде, сразу сообщайте об этом. Ваши обращения помогут улучшить сервис и выявлять нарушения.
"Отправьте обращение через приложение Укрзализныци — форма обратной связи (обязательно укажите все детали и прикрепите фото/видео)", — призывают в компании.
Укрзализныця отмечает, что безопасность и законность перевозок — это приоритет для компании. Каждое обращение будет рассмотрено, а информация поможет выявлять нарушителей, привлекать их к ответственности и стимулировать кадровые изменения.
Ранее мы писали, что ежедневно тысячи украинцев путешествуют поездами Укрзализныци, но иногда пассажирам могут отказать в посадке или даже снять с поезда во время маршрута. Причины бывают разные, и не всегда это связано с отсутствием билета.
Также мы рассказывали, что после остановки авиасообщения железная дорога стала главным способом передвижения между городами. Пассажиры пользуются официальным приложением Укрзализныци для оценки обслуживания, а проводники с лучшими отзывами могут получить премии.
Читайте Новини.LIVE!