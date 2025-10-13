Видео
Дата публикации 13 октября 2025 18:16
УЗ выплачивает премии проводникам — как пассажиру повлиять на решение о бонусе
Проводница проверяет билет пассажирки. Фото: УНИАН

После того как в Украине прекратили авиасообщение, железная дорога стала основным способом передвижения между городами. Ежедневно тысячи пассажиров пользуются услугами Укрзализныци и могут оценить уровень обслуживания через официальное приложение. Проводники, которые получают больше всего положительных оценок и отзывов, имеют шанс на премию.

О том, сколько доплачивают проводникам за качественную работу, рассказали представители Укрзализныци в социальной сети Threads.

Проводники, которые получают больше всего положительных отзывов и высоких оценок от пассажиров, участвуют во внутреннем конкурсе "Сила сервиса". По его результатам члены поездных бригад могут получить премию до 20 тысяч гривен.

Например, одна из пассажирок поделилась своими впечатлениями от поездки поездом №120Д Хелм — Киев.

null
Threads пассажирки Укрзализныци. Фото: Скриншот

"Вы просто посмотрите на эту любовь в каждой детали и идеальную чистоту, радушие, уют и заботу. Прикрепляю фото без лишних слов. Спасибо, что есть такие люди", — написала женщина.

В ответ на отзыв, компания поблагодарила за теплые слова и напомнили пассажирам, что после поездки стоит ставить оценку в приложении — именно она влияет на рейтинг проводников и определяет победителей конкурса.

Какие услуги пассажиры Укрзализныци могут получить бесплатно

Билет на поезд — это не только право на проезд между двумя пунктами, но и возможность пользоваться рядом бесплатных сервисов.

В частности, каждый пассажир имеет право бесплатно пользоваться туалетами на вокзалах и станциях, где останавливается его поезд. Если на вокзале есть платные санузлы или залы ожидания повышенного комфорта, обязательно должны быть и бесплатные альтернативы. Кроме того, пассажиры могут:

  • обратиться к проводнику за питьевой водой или кипятком;
  • получить необходимые лекарства из аптечки, которая обязательно должна быть у каждого проводника;
  • воспользоваться микроволновкой или холодильником, размещенными в служебном купе.

Пассажиры также могут попросить ремни безопасности — их выдают не только детям, но и взрослым, которым неудобно спать без них на верхней полке или тем, кто боится высоты.

Ранее мы писали, что после выхода на пенсию государство предоставляет гражданам ряд льгот. В частности, пенсионеры могут бесплатно пользоваться общественным транспортом. Что касается железнодорожных перевозок — скидки действуют не всегда и зависят от конкретных условий.

Также мы рассказывали, что ручная кладь в поездах — это личные вещи, которые легко переносить и можно разместить в специальных местах в вагоне. Укрзализныця установила четкие нормы по количеству багажа, разрешенного каждому пассажиру.

Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
