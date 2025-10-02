Видео
Главная Экономика Украинцы не могут купить билеты на поезда УЗ онлайн — что не так

Украинцы не могут купить билеты на поезда УЗ онлайн — что не так

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 13:36
Сбой в Укрзализныце — почему недоступны онлайн-сервисы и как пассажирам купить билеты
Пассажиры УЗ. Фото: Укрзализныця/Telegram

Укрзализныця предупредила о временном сбое в интернет-провайдера, что сделало невозможным покупку билетов на поезда. Пассажиры УЗ не смогут определенное время бронировать места через мобильное приложение или официальный сайт перевозчика.

Об этом пресс-служба компании сообщила в Telegram-канале УЗ.

Читайте также:

Как купить билеты на поезда УЗ

В четверг, 2 октября, произошел технический сбой, из-за чего онлайн-покупка билетов на все рейсы железнодорожного перевозчика стала недоступной. Однако пассажиры могут обратиться в кассы вокзалов, где продолжается реализация проездных документов без изменений.

"Технический сбой у интернет-провайдера. Временно недоступны онлайн-сервисы компании, в частности приложение для покупки билетов и официальный сайт. В ближайшее время работа сервисов будет возобновлена. Билеты доступны в кассах", — говорится в сообщении компании.

Укрзализныця не уточнила, что именно вызвало проблему. Нельзя исключать возможность кибератаки, но детали ситуации откроют позже. Последний масштабный сбой произошел 23 марта 2025 года, когда внешняя атака на системы привела к прекращению функционирования онлайн-сервисов.

На восстановление пришлось потратить несколько дней. Но железнодорожный перевозчик даже в сложных условиях смог поддерживать стабильное движение поездов и организовать операционные процессы.

UPD: по состоянию на 14:02 работу онлайн-инструментов полностью возобновили.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, пассажиры Укрзализныци часто забирают из поездов стаканы, подстаканники или постельное белье. Проводники жалуются, что за эти "сувениры" вычитают деньги с их зарплаты, поэтому просят людей не воровать.

Также мы писали, что пенсионеры в Украине бесплатно ездят только в пригородных электричках и городском коммунальном транспорте (автобусы, трамваи, троллейбусы). Для поездов дальнего следования скидки доступны не всем.

поездки Укрзализныця поезда билеты пассажиры
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
