Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Льготы для пассажиров УЗ — кто получит 50% скидки с 1 октября

Льготы для пассажиров УЗ — кто получит 50% скидки с 1 октября

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 19:10
Билеты на поезда Укрзализныци за полцены — кому будут предоставлять скидку с 1 октября
Люди идут на поезд. Фото: УНИАН

Некоторые украинцы имеют право пользоваться услугами Укрзализныци бесплатно или со значительными скидками. Однако для определенных категорий граждан льготы действуют не весь год, а только в определенный период.

О том, кто с октября 2025 года сможет приобрести билет на поезд за полцены, отмечается в Приложении 2 "Правил перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины".

Реклама
Читайте также:

У кого будет 50% скидки на железнодорожные билеты с октября

С 1 октября некоторые украинцы смогут экономить на поездках поездами. Укрзализныця будет предоставлять 50% скидки на билеты внутреннего сообщения для многих категорий пассажиров. Льготами смогут пользоваться:

  1. Жертвы нацистских преследований: бесплатный проезд 1 раз в два года или 50% скидки в период с 01 октября по 15 мая без ограничения количества поездок.
  2. Пассажиры с инвалидностью вследствие войны III группы: бесплатный проезд 1 раз в два года или 50% скидки с 1 октября по 15 мая без ограничения количества поездок.
  3. Граждане с инвалидностью вследствие войны (I и II группы): бесплатный проезд 1 раз в год и 50% скидки с 1 октября по 15 мая без ограничения количества поездок.
  4. Люди с инвалидностью I группы и дети с инвалидностью: 50% скидки на проезд с 1 октября по 15 мая без ограничения количества поездок. Сопровождающее лицо (не более одного) также имеет право на 50% скидки во время совместной поездки.
  5. Сопровождающие людей с инвалидностью вследствие войны I группы и участников боевых действий: 50% скидки 1 раз в год во время сопровождения, а также 50% скидки с 1 октября по 15 мая без ограничения количества поездок в случае совместной поездки.

Чтобы получить скидку, пассажиру нужно предоставить удостоверение, подтверждающее право на льготный проезд.

Кто может пользоваться скидками Укрзализныци в течение года

Дети и студенты имеют скидки на поезда Укрзализныци в течение всего года:

  • дети в возрасте от 6 до 14 лет получают 25% скидки на билеты во внутреннем сообщении;
  • студенты и учащиеся учебных заведений могут пользоваться 50% скидками во всех вагонах внутреннего сообщения.

Кроме того, участники боевых действий могут воспользоваться бесплатным проездом один раз в два года или получить 50% скидки один раз в год. Родители военнослужащих, погибших, умерших или пропавших без вести, имеют право на 50% скидки во всех категориях поездов внутреннего сообщения.

Ранее мы писали, что ветераны имеют законное право на бесплатный проезд в общественном транспорте, которое обеспечивается всеми перевозчиками.

Также мы рассказывали, что владельцы животных, путешествующих Укрзализныцей, должны соблюдать правила перевозки. Большие собаки (выше 45 см в холке) могут ехать в купе только при условии выкупа всех мест и наличии отдельного билета для животного.

Укрзализныця транспорт поезда льготы пасажири билеты
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации