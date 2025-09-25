Билеты на поезда Укрзализныци за полцены — кому будут предоставлять скидку с 1 октября

Люди идут на поезд. Фото: УНИАН

Некоторые украинцы имеют право пользоваться услугами Укрзализныци бесплатно или со значительными скидками. Однако для определенных категорий граждан льготы действуют не весь год, а только в определенный период.

О том, кто с октября 2025 года сможет приобрести билет на поезд за полцены, отмечается в Приложении 2 "Правил перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины".

У кого будет 50% скидки на железнодорожные билеты с октября

С 1 октября некоторые украинцы смогут экономить на поездках поездами. Укрзализныця будет предоставлять 50% скидки на билеты внутреннего сообщения для многих категорий пассажиров. Льготами смогут пользоваться:

Жертвы нацистских преследований: бесплатный проезд 1 раз в два года или 50% скидки в период с 01 октября по 15 мая без ограничения количества поездок. Пассажиры с инвалидностью вследствие войны III группы: бесплатный проезд 1 раз в два года или 50% скидки с 1 октября по 15 мая без ограничения количества поездок. Граждане с инвалидностью вследствие войны (I и II группы): бесплатный проезд 1 раз в год и 50% скидки с 1 октября по 15 мая без ограничения количества поездок. Люди с инвалидностью I группы и дети с инвалидностью: 50% скидки на проезд с 1 октября по 15 мая без ограничения количества поездок. Сопровождающее лицо (не более одного) также имеет право на 50% скидки во время совместной поездки. Сопровождающие людей с инвалидностью вследствие войны I группы и участников боевых действий: 50% скидки 1 раз в год во время сопровождения, а также 50% скидки с 1 октября по 15 мая без ограничения количества поездок в случае совместной поездки.

Чтобы получить скидку, пассажиру нужно предоставить удостоверение, подтверждающее право на льготный проезд.

Кто может пользоваться скидками Укрзализныци в течение года

Дети и студенты имеют скидки на поезда Укрзализныци в течение всего года:

дети в возрасте от 6 до 14 лет получают 25% скидки на билеты во внутреннем сообщении;

студенты и учащиеся учебных заведений могут пользоваться 50% скидками во всех вагонах внутреннего сообщения.

Кроме того, участники боевых действий могут воспользоваться бесплатным проездом один раз в два года или получить 50% скидки один раз в год. Родители военнослужащих, погибших, умерших или пропавших без вести, имеют право на 50% скидки во всех категориях поездов внутреннего сообщения.

