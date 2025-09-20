Билеты на поезд УЗ Киев — Вена — как купить, сколько стоят и есть ли альтернатива

Купе в поезде Киев – Вена. Фото: Укрзализныця/Facebook

Украинцы могут добраться до Вены несколькими поездами. Например, беспересадочным рейсом из Киева или новым маршрутом из Ужгорода благодаря открытию колеи европейского стандарта. Выбор зависит не только от стоимости билетов, поскольку "поймать" свободные места очень трудно.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит доехать в Вену поездами УЗ.

Билеты на поезд УЗ Киев — Вена

Попасть на прямой рейс №749 из Киева очень непросто, поскольку билеты можно приобрести только онлайн в мобильном приложении железнодорожного оператора после верификации аккаунта через Дія.Підпис. Но забронировать место в поезде получится далеко не у каждого желающего, поскольку билеты раскупают мгновенно.

Прямой рейс обойдется украинцам минимум в 3 844 грн. Это стоимость поездки в трехместном купе. Опытные путешественники советуют выбирать нижние полки, тогда путешествие станет менее неудобным. А еще лучше — воспользоваться альтернативным вариантом: добраться из Киева в Ужгород и купить билет на поезд, курсирующий по евроколее.

Как доехать из Ужгорода в Вену

В сентябре 2025 года состоялось открытие долгожданной колеи европейского стандарта, соединившей Ужгород с несколькими городами Европы. Теперь украинцы могут напрямую путешествовать в ЕС, без пересадок на границе. Один из таких рейсов — №146 Ужгород — Будапешт — Вена.

Стоимость билета на поезд Ужгород — Вена. Фото: скриншот

Отправление осуществляется ежедневно по такому графику:

выезд из Ужгорода в 8:09;

остановка в Будапеште в 14:20;

прибытие в Вену в 17:20.

В обратном направлении поезд отправляется в 10:42 (Вена) и прибывает в Украину в 22:35. Билеты доступны в мобильном приложении Укрзализныци, на официальном сайте перевозчика, а также на сайте венгерской компании (поскольку происходит остановка в Будапеште).

Чтобы доехать из Ужгорода в Вену, пассажирам УЗ нужно заплатить:

от 2 221 грн — за место во втором классе;

от 3 516 грн — за место в первом классе.

Билет в Будапешт стоит дешевле (вдруг украинцам понадобится пересадка): от 1 220 грн во втором классе и от 1 802 грн в первом классе.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, владельцы домашних животных должны покупать дополнительный билет на своего любимца, когда путешествуют Укрзализныцей и даже в случае бронирования всего купе. Это необходимо для ведения учета четвероногих в поездах.

Также мы писали, что УЗ советует заблаговременно планировать путешествие, ведь чем ближе к отправлению поезда пассажир сдает билет, тем больше его финансовые потери. Возврат возможен только онлайн, а деньги поступают на карту до 30 дней.