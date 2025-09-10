Как вернуть билеты УЗ в Польшу, Румынию и Молдову - советы и инструкции туристам

Билет УЗ. Фото: УНИАН

Из-за закрытого неба над Украиной, большинство граждан выбирает путешествия в европейские города именно поездами Укрзализныци. Однако жизнь непредсказуема и планы могут измениться моментально.

О том, как без потери средств вернуть билеты на международные направления, говорится на сайте УЗ.

Правила УЗ по возврату международных билетов

По правилам компании, билеты возвращать надо на той же платформе, где вы их покупали — на сайте или в приложении.

В УЗ объяснили, что путешественники платят не только за стоимость билета, но и дополнительно платят плацкарту — часть проездного документа (билета), часть стоимости проезда, которая удостоверяет право пассажира на занятие отдельного нумерованного места в железнодорожном вагоне, а также НДС, комиссионный сбор, сбор за постель и ставку.

Если пассажир возвращает билет международного назначения — ему возвращаются не менее чем за 24 часа до отправления поезда, то ему выплачивается полная стоимость билета и плацкарты. От 24 до 6 часов до отправления поезда пассажиру выплачивается полная стоимость билета и 50 процентов стоимости плацкарты. За менее чем 6 часов до отправления поезда, но не более 1 часа после его отправления — пассажиру уже не возвращается плацкарта.

Если же вы опоздали на поезд — у вас есть час, чтобы вернуть билеты, позже этого срока средства не возвращаются. Средства возвращаются на ту карточку, которой вы оплатили билет, в течение 30 рабочих дней.

