Без потери средств — как вернуть билеты на УЗ в зарубежные города

Без потери средств — как вернуть билеты на УЗ в зарубежные города

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 22:48
Как вернуть билеты УЗ в Польшу, Румынию и Молдову - советы и инструкции туристам
Билет УЗ. Фото: УНИАН

Из-за закрытого неба над Украиной, большинство граждан выбирает путешествия в европейские города именно поездами Укрзализныци. Однако жизнь непредсказуема и планы могут измениться моментально.

О том, как без потери средств вернуть билеты на международные направления, говорится на сайте УЗ.

Читайте также:

Правила УЗ по возврату международных билетов

По правилам компании, билеты возвращать надо на той же платформе, где вы их покупали — на сайте или в приложении.

В УЗ объяснили, что путешественники платят не только за стоимость билета, но и дополнительно платят плацкарту — часть проездного документа (билета), часть стоимости проезда, которая удостоверяет право пассажира на занятие отдельного нумерованного места в железнодорожном вагоне, а также НДС, комиссионный сбор, сбор за постель и ставку.

Если пассажир возвращает билет международного назначения — ему возвращаются не менее чем за 24 часа до отправления поезда, то ему выплачивается полная стоимость билета и плацкарты. От 24 до 6 часов до отправления поезда пассажиру выплачивается полная стоимость билета и 50 процентов стоимости плацкарты. За менее чем 6 часов до отправления поезда, но не более 1 часа после его отправления — пассажиру уже не возвращается плацкарта.

Если же вы опоздали на поезд — у вас есть час, чтобы вернуть билеты, позже этого срока средства не возвращаются. Средства возвращаются на ту карточку, которой вы оплатили билет, в течение 30 рабочих дней.

Наталья Кушнир - Редактор
Автор:
Наталья Кушнир
