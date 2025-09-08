Видео
Главная Travel Жемчужина в Англии, где за прогулку можно сжечь 500 калорий

Жемчужина в Англии, где за прогулку можно сжечь 500 калорий

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 15:06
Долина в Англии, где прогулка заменяет тренировку - локация
Девушка тренируется в парке. Фото: freepik.com

Для тех, кто следит за фигурой и хочет потренироваться с потрясающими видами, есть идеальное решение. Оно находится в Англии.

Об этом Daily Express.

Энергозатратная прогулка среди ущелий

Доведейл — долина в Пик-Дистрикт в Англии. Она известна своими невероятными известняковыми ущельями. Эта локация сейчас считается одним из лучших мест для занятий спортом на природе в Великобритании.

Маршрут по долине включает тяжелые подъемы и длинные пешеходные маршруты, которые испытывают вашу выносливость так, как это не могут сделать тренажеры в спортзале.

Специалисты по оздоровлению утверждают, что пешеходный маршрут в Пик-Дистрикт помогает путешественникам сжечь до 500 калорий за одну длинную прогулку. Однако для неподготовленных туристов это может стать испытанием, которое перерастет в крепатуру на следующий день.

Эксперты объясняют, что даже короткие подъемы можно засчитать как тренировочные подходы. Такая прогулка является настоящей заменой тренажерного зала.

путешествие природа Великобритания туризм тренировки
Наталья Кушнир - Редактор
Автор:
Наталья Кушнир
