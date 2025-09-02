Видео
Топ-10 вещей, которые стоит сделать в Киеве в сентябре

Топ-10 вещей, которые стоит сделать в Киеве в сентябре

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 22:48
Куда пойти в Киеве осенью 2025 года — что стоит сделать
Пейзажи осеннего Киева. Фото: bigkyiv.com.ua

Сентябрь в Киеве — это будто новая страница в любимой книге. Теплая погода дает возможность насладиться красотой любимого города перед затяжными ливнями.

Подборкой интересных локаций поделился hey.kyiv в TikTok.

Читайте также:

Чем заняться в Киеве осенью

Прежде всего прохладным утром выходного дня стоит забежать в любимый книжный магазин и выбрать новую литературу на осенний сезон.

Насладиться атмосферой города можно на балкончике заведения Simona, который известен своим вкусным чаем и каноли (трубочки с маскарпоне — Ред.)

В сентябре также стоит посетить интерактивную выставку "Украина в миниатюре" в Трапезной палате Лавры. На ней представлены 3D-модели выдающихся архитектурных памятников — от Софийского собора в Киеве и собора Святого Юра во Львове до Ивано-Франковского драмтеатра и гостиницы "Украина" в Луганске.

Отведать вкусный осенний десерт с инжиром можно в Frankly или Honey.

Вечером также можно прогуляться на Золотых Воротах и послушать уличных музыкантов.

Этой осенью стоит обязательно приобрести себе осенние яркие георгины на Ярославовом Валу и прогуляться с ними по городу.

Вместе с друзьями стоит насладиться последними теплыми вечерами на террасе "Цветочной Мафии", а также покататься в дождливую погоду на фуникулере. Устройте себе атмосферу возле Kyiv Food Market и найдите кофейню с самым вкусным какао.

Наталья Кушнир - Редактор
Автор:
Наталья Кушнир
