Куда пойти в Киеве осенью 2025 года — что стоит сделать

Топ-10 вещей, которые стоит сделать в Киеве в сентябре
Сентябрь в Киеве — это будто новая страница в любимой книге. Теплая погода дает возможность насладиться красотой любимого города перед затяжными ливнями.
Подборкой интересных локаций поделился hey.kyiv в TikTok.
Чем заняться в Киеве осенью
Прежде всего прохладным утром выходного дня стоит забежать в любимый книжный магазин и выбрать новую литературу на осенний сезон.
Насладиться атмосферой города можно на балкончике заведения Simona, который известен своим вкусным чаем и каноли (трубочки с маскарпоне — Ред.)
В сентябре также стоит посетить интерактивную выставку "Украина в миниатюре" в Трапезной палате Лавры. На ней представлены 3D-модели выдающихся архитектурных памятников — от Софийского собора в Киеве и собора Святого Юра во Львове до Ивано-Франковского драмтеатра и гостиницы "Украина" в Луганске.
Отведать вкусный осенний десерт с инжиром можно в Frankly или Honey.
Вечером также можно прогуляться на Золотых Воротах и послушать уличных музыкантов.
Этой осенью стоит обязательно приобрести себе осенние яркие георгины на Ярославовом Валу и прогуляться с ними по городу.
Вместе с друзьями стоит насладиться последними теплыми вечерами на террасе "Цветочной Мафии", а также покататься в дождливую погоду на фуникулере. Устройте себе атмосферу возле Kyiv Food Market и найдите кофейню с самым вкусным какао.
@hey.kyiv
Любимая рубрика 🍁#кудипитикиев #блогпрокиев #интересныеместакиева #киев #интересныеместакиева♬ оригинальный звук - Слухай українське
Эксперт раскрыл, почему он никогда не бронирует гостиничные номера, заканчивающиеся цифрами "01".
Эти имена детей запрещены за рубежом, детей не зарегистрируют.
В популярном туристическом городе Львов в сентябре откроют еще одну смотровую площадку.
Путешествия с Wizz Air — пустят ли в самолет с бумажным билетом.
Турист показал новые плацкарты Укрзализныци.
Читайте Новини.LIVE!