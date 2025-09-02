Відео
Топ-10 речей, які варто зробити в Києві у вересні

Дата публікації: 2 вересня 2025 22:48
Куди піти в Києві восени 2025 — що варто зробити
Краєвиди осіннього Києва. Фото: bigkyiv.com.ua

Вересень у Києві — це ніби нова сторінка в улюбленій книзі. Тепла погода дає можливістю насолодитися красою улюбленого міста перед затяжними зливами.

Підбіркою цікавих локацій поділився hey.kyiv в TikTok.

Чим зайнятися в Києві восени

Перш за все прохолодним ранком вихідного дня варто забігти в улюблену книгарню та обрати нову літературу на осінній сезон.

Насолодитися атмосферою міста можна на балкончику закладу Simona, який відомий своїм смачним чаєм та канолі (трубочки з маскарпоне — Ред.)

У вересні також варто відвідати інтерактивну виставку "Україна в мініатюрі" у Трапезній палаті Лаври. На ній представлено 3D-моделі видатних архітектурних пам’яток – від Софійського собору у Києві та собору Святого Юра у Львові до Івано-Франківського драмтеатру та готелю "Україна" в Луганську.

Скуштувати смачний осінній десерт з інжиром можна у Frankly або Honey.

Ввечері також можна прогулятися на Золотих Воротах та послухати вуличних музикантів.

Цієї осені варто обов'язково придбати собі осінні яскраві жоржини на Ярославовім Валу та прогулятися із ними містом.

Разом з друзями варто насолодитися останніми теплими вечорами на терасі "Квіткової Мафії", а також покататися у дощову погоду на фунікулері. Влаштуйте собі атмосферу біля Kyiv Food Market та знайдіть кав'ярню із найсмачнішим какао.

Наталія Кушнір - Редактор
Автор:
Наталія Кушнір
