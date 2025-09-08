Відео
Головна Travel Перлина в Англії, де за прогулянку можна спалити 500 калорій

Перлина в Англії, де за прогулянку можна спалити 500 калорій

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 15:06
Долина в Англії, де прогулянка заміняє тренування — локація
Дівчина тренується в парку. Фото: freepik.com

Для тих, хто слідкує за фігурою і хоче потренуватися із приголомшливими краєвидами, є ідеальне рішення. Воно знаходиться в Англії.

Про це Daily Express.

подорож природа Велика Британія туризм тренування
Наталія Кушнір - Редактор
Автор:
Наталія Кушнір
