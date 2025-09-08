Долина в Англії, де прогулянка заміняє тренування — локація

Дівчина тренується в парку. Фото: freepik.com

Для тих, хто слідкує за фігурою і хоче потренуватися із приголомшливими краєвидами, є ідеальне рішення. Воно знаходиться в Англії.

Про це Daily Express.

Реклама

Читайте також:

Енергозатратна прогулянка серед ущелин

Доведейл — долина в Пік-Дістрікт в Англії. Вона відома своїми неймовірними вапняковими ущелинами. Ця локація нині вважається одним із найкращих місць для занять спортом на природі у Великій Британії.

Маршрут по долині включає важкі підйоми та довгі пішохідні маршрути, які випробовують вашу витривалість так, як це не можуть зробити тренажери в спортзалі.

Фахівці з оздоровлення стверджують, що пішохідний маршрут у Пік-Дістрікт допомагає мандрівникам спалити до 500 калорій за одну довгу прогулянку. Проте для непідготовлених туристів це може стати випробуванням, яке переросте в кріпатуру наступного дня.

Експерти пояснюють, що навіть короткі підйоми можна зарахувати як тренувальні підходи. Така прогулянка є справжньою заміною тренажерного залу.

Один з популярних курортів восени роздаватиме безкоштовні квитки на літак.

Іноземець назвав три причини, чому Україна краща за Японію.

Топ-10 речей, які варто зробити в Києві у вересні.

Ryanair скасовує рейси до трьох міст Європи.

Рейтинг найбезпечніших країн світу.