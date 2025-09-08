Долина в Англії, де прогулянка заміняє тренування — локація

Перлина в Англії, де за прогулянку можна спалити 500 калорій
Для тих, хто слідкує за фігурою і хоче потренуватися із приголомшливими краєвидами, є ідеальне рішення. Воно знаходиться в Англії.
Про це Daily Express.
Енергозатратна прогулянка серед ущелин
Доведейл — долина в Пік-Дістрікт в Англії. Вона відома своїми неймовірними вапняковими ущелинами. Ця локація нині вважається одним із найкращих місць для занять спортом на природі у Великій Британії.
Маршрут по долині включає важкі підйоми та довгі пішохідні маршрути, які випробовують вашу витривалість так, як це не можуть зробити тренажери в спортзалі.
Фахівці з оздоровлення стверджують, що пішохідний маршрут у Пік-Дістрікт допомагає мандрівникам спалити до 500 калорій за одну довгу прогулянку. Проте для непідготовлених туристів це може стати випробуванням, яке переросте в кріпатуру наступного дня.
Експерти пояснюють, що навіть короткі підйоми можна зарахувати як тренувальні підходи. Така прогулянка є справжньою заміною тренажерного залу.
