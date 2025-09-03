Відео
Іноземець назвав три причини, чому Україна краща за Японію

Іноземець назвав три причини, чому Україна краща за Японію

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 10:47
Чим Україна здивувала японця — відео
Вулички Японії. Фото: freepik.com

Кожна країна унікальна своєю природою, культурою та кухнею. Зокрема, багато іноземців захоплюються красою України.

Японець Sho_pilgrim розповів в TikTok, за що він обожнює Україну та українців.

Читайте також:

Чим Україна вразила іноземця

Іноземець підкреслив, що в Україні дуже товариські та відкриті люди. Мешканці Японії ж доволі сором'язливі та навряд чи з власної ініціативи підійдуть до гостей країни.

Японцю також подобається, що великі міста оточені густими лісами, а урбаністичні пейзажі розбавляють великі зелені парки. Щоб насолодитися красою природи в Японії, часто потрібно виїжджати за межі міста.

Іноземець також розповів, що в Україні набагато доступніші державні послуги. В Японії ж, щоб зареєструватись чи отримувати виплати, доведеться проходити багато складних процедур.

@sho_pilgrim

Практикую… Навіть коли тренуюсь, тільки Duolingo — цього замало, щоб добре заговорити…😛

♬ Ghibli-style nostalgic waltz - MaSssuguMusic

Наталія Кушнір - Редактор
Автор:
Наталія Кушнір
