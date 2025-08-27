Відео
Головна Travel Житель Південної Кореї вперше скуштував солодощі з України

Житель Південної Кореї вперше скуштував солодощі з України

Дата публікації: 27 серпня 2025 17:21
Кореєць скуштував шоколадки Roshen та поділився враженнями — відео
Жительки Південної Кореї на прогулянці. Фото: freepik.com

Кожна країна має свою неповторну кухню й смаколики. Зокрема, в Україні не лише смачний борщ та вареники з галушками, а й шоколад і різні солодощі.

Користувачка moietymee в TikTok поділилася кадрами, на яких кореєць куштує шоколадки та цукерки з України.

Кореєць куштує смаколики з України

Іноземець спробував молочний шоколад Roshen, кожен квадратик якої прикрашений українськими символами та архітектурою. Чоловіку дуже сподобалось цікаве пакування і він оцінив її на 8,97 з 10 балів.

Цукеркам "Київ вечірній" іноземець поставив 9 з 10 балів. Йому сподобалось, що в солодощах добре відчувається смак какао, проте шоколадки та цукерки не гірчать.

Кореєць також скуштував багато видів української халви й найбільше йому сподобалася саме з арахісом від виробника Norsu.

@moietymee

4 частина тут 👉🏻 @тг: недорамні історії🇰🇷🇺🇦

♬ Ballet song like "Waltz of flowers" _ 5 minutes(965273) - yulu-ism project

подорож солодощі Південна Корея Roshen туризм
Наталія Кушнір - Редактор
Автор:
Наталія Кушнір
