Кореєць скуштував шоколадки Roshen та поділився враженнями — відео

Кожна країна має свою неповторну кухню й смаколики. Зокрема, в Україні не лише смачний борщ та вареники з галушками, а й шоколад і різні солодощі.

Користувачка moietymee в TikTok поділилася кадрами, на яких кореєць куштує шоколадки та цукерки з України.

Кореєць куштує смаколики з України

Іноземець спробував молочний шоколад Roshen, кожен квадратик якої прикрашений українськими символами та архітектурою. Чоловіку дуже сподобалось цікаве пакування і він оцінив її на 8,97 з 10 балів.

Цукеркам "Київ вечірній" іноземець поставив 9 з 10 балів. Йому сподобалось, що в солодощах добре відчувається смак какао, проте шоколадки та цукерки не гірчать.

Кореєць також скуштував багато видів української халви й найбільше йому сподобалася саме з арахісом від виробника Norsu.

