Октоберфест-2025 — з Італії прямуватиме "пивний потяг"

Октоберфест-2025 — з Італії прямуватиме "пивний потяг"

Ua ru
Дата публікації: 25 серпня 2025 20:01
Потяг до Октоберфест 2025 в Італії — як доїхати до фестивалю
Туристка на залізничному вокзалі. Фото: freepik.com

Італія запускає новий потяг до Німеччини на період проведення Октоберфесту. Під час подорожі пасажири можуть насолоджуватися різними сортами пінного.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Новий потяг на Октоберфест

Новий нічний поїзд курсуватиме з Риму до Мюнхена — серця фестивалю, у п'ятницю ввечері, а потім повертатиметься до Італії в понеділок.

Квитки на потяг "Мюнхен Експрес" можна забронювати через RailBook на два дні — 26 вересня та 3 жовтня. Цінник стартує від 99 євро.

Організатори подорожі FS Treni Turistici Italiani заявляють, що поїздка буде "комфортною та безтурботною", а на борту буде доступно багато освіжаючого бурштинового напою.

Пасажири також можуть забронювати спальний вагон, якщо бажають зберегти сили для вечірки в Німеччині чи просто відпочити.

null
Фестиваль Октоберфест. Фото: freepik.com

Щороку мільйони людей з'їжджаються до столиці Баварії, щоб відсвяткувати офіційне відкриття Октоберфесту — свята пива. Цього року фестиваль триватиме з суботи 20 вересня до неділі 5 жовтня. 

Нагадаємо, раніше ми розповідали про дивну процедуру оздоровлення дітей в Англії. Також ми писали, які авіакомпанії найчастіше гублять валізи пасажирів.

Італія подорож пиво фестиваль туризм
Наталія Кушнір - Редактор
Автор:
Наталія Кушнір
