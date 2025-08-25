Потяг до Октоберфест 2025 в Італії — як доїхати до фестивалю

Октоберфест-2025 — з Італії прямуватиме "пивний потяг"
Італія запускає новий потяг до Німеччини на період проведення Октоберфесту. Під час подорожі пасажири можуть насолоджуватися різними сортами пінного.
Про це пише Daily Mail.
Новий потяг на Октоберфест
Новий нічний поїзд курсуватиме з Риму до Мюнхена — серця фестивалю, у п'ятницю ввечері, а потім повертатиметься до Італії в понеділок.
Квитки на потяг "Мюнхен Експрес" можна забронювати через RailBook на два дні — 26 вересня та 3 жовтня. Цінник стартує від 99 євро.
Організатори подорожі FS Treni Turistici Italiani заявляють, що поїздка буде "комфортною та безтурботною", а на борту буде доступно багато освіжаючого бурштинового напою.
Пасажири також можуть забронювати спальний вагон, якщо бажають зберегти сили для вечірки в Німеччині чи просто відпочити.
Щороку мільйони людей з'їжджаються до столиці Баварії, щоб відсвяткувати офіційне відкриття Октоберфесту — свята пива. Цього року фестиваль триватиме з суботи 20 вересня до неділі 5 жовтня.
