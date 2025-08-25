Видео
Октоберфест-2025 — из Италии будет следовать "пивной поезд"

Октоберфест-2025 — из Италии будет следовать "пивной поезд"

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2025 20:01
Поезд до Октоберфеста 2025 в Италии — как доехать до фестиваля
Туристка на железнодорожном вокзале. Фото: freepik.com

Италия запускает новый поезд в Германию на период проведения Октоберфеста. Во время путешествия пассажиры могут наслаждаться различными сортами пенного.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Новый поезд на Октоберфест

Новый ночной поезд будет курсировать из Рима в Мюнхен — сердце фестиваля, в пятницу вечером, а затем будет возвращаться в Италию в понедельник.

Билеты на поезд "Мюнхен Экспресс" можно забронировать через RailBook на два дня  — 26 сентября и 3 октября. Ценник стартует от 99 евро.

Организаторы путешествия FS Treni Turistici Italiani заявляют, что поездка будет "комфортной и беззаботной", а на борту будет доступно много освежающего янтарного напитка.

Пассажиры также могут забронировать спальный вагон, если желают сохранить силы для вечеринки в Германии или просто отдохнуть.

null
Фестиваль Октоберфест. Фото: freepik.com

Ежегодно миллионы людей съезжаются в столицу Баварии, чтобы отпраздновать официальное открытие Октоберфеста — праздника пива. В этом году фестиваль продлится с субботы 20 сентября до воскресенья 5 октября.

Напомним, ранее мы рассказывали о странной процедуре оздоровления детей в Англии. Также мы писали, какие авиакомпании чаще всего теряют чемоданы пассажиров.

Италия путешествие пиво фестиваль туризм
Наталья Кушнир - Редактор
Автор:
Наталья Кушнир
