Поезд до Октоберфеста 2025 в Италии — как доехать до фестиваля

Италия запускает новый поезд в Германию на период проведения Октоберфеста. Во время путешествия пассажиры могут наслаждаться различными сортами пенного.

Об этом пишет Daily Mail.

Новый поезд на Октоберфест

Новый ночной поезд будет курсировать из Рима в Мюнхен — сердце фестиваля, в пятницу вечером, а затем будет возвращаться в Италию в понедельник.

Билеты на поезд "Мюнхен Экспресс" можно забронировать через RailBook на два дня — 26 сентября и 3 октября. Ценник стартует от 99 евро.

Организаторы путешествия FS Treni Turistici Italiani заявляют, что поездка будет "комфортной и беззаботной", а на борту будет доступно много освежающего янтарного напитка.

Пассажиры также могут забронировать спальный вагон, если желают сохранить силы для вечеринки в Германии или просто отдохнуть.

Ежегодно миллионы людей съезжаются в столицу Баварии, чтобы отпраздновать официальное открытие Октоберфеста — праздника пива. В этом году фестиваль продлится с субботы 20 сентября до воскресенья 5 октября.

