Житель Южной Кореи впервые попробовал сладости из Украины

Житель Южной Кореи впервые попробовал сладости из Украины

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 17:21
Кореец попробовал шоколадки Roshen и поделился впечатлениями - видео
Жительницы Южной Кореи на прогулке. Фото: freepik.com

Каждая страна имеет свою неповторимую кухню и вкусности. В частности, в Украине не только вкусный борщ и вареники с галушками, но и шоколад и различные сладости.

Пользовательница moietymee в TikTok поделилась кадрами, на которых кореец пробует шоколадки и конфеты из Украины.

Читайте также:

Кореец пробует вкусности из Украины

Иностранец попробовал молочный шоколад Roshen, каждый квадратик которой украшен украинскими символами и архитектурой. Мужчине очень понравилась интересная упаковка и он оценил ее на 8,97 из 10 баллов.

Конфетам "Киев вечерний" иностранец поставил 9 из 10 баллов. Ему понравилось, что в сладостях хорошо чувствуется вкус какао, однако шоколадки и конфеты не горчат.

Кореец также попробовал много видов украинской халвы и больше всего ему понравилась именно с арахисом от производителя Norsu.

@moietymee

4 часть здесь 👉🏻 @тг: недорамные історії🇰🇷🇺🇦

♬ Балетная песня типа "Вальс цветов" _ 5 минут(965273) - yulu-ism project

Напомним, ранее туристка раскрыла, как буквально за минуту пройти паспортный контроль в аэропорту. Также мы писали о рейтинге самых безопасных стран мира. У лидера даже нет своей армии и полиции.

