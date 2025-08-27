Кореец попробовал шоколадки Roshen и поделился впечатлениями - видео

Жительницы Южной Кореи на прогулке. Фото: freepik.com

Каждая страна имеет свою неповторимую кухню и вкусности. В частности, в Украине не только вкусный борщ и вареники с галушками, но и шоколад и различные сладости.

Пользовательница moietymee в TikTok поделилась кадрами, на которых кореец пробует шоколадки и конфеты из Украины.

Кореец пробует вкусности из Украины

Иностранец попробовал молочный шоколад Roshen, каждый квадратик которой украшен украинскими символами и архитектурой. Мужчине очень понравилась интересная упаковка и он оценил ее на 8,97 из 10 баллов.

Конфетам "Киев вечерний" иностранец поставил 9 из 10 баллов. Ему понравилось, что в сладостях хорошо чувствуется вкус какао, однако шоколадки и конфеты не горчат.

Кореец также попробовал много видов украинской халвы и больше всего ему понравилась именно с арахисом от производителя Norsu.

