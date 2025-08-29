Відео
Головна Travel Буковинські "Мальдіви" за 65 км від Чернівців

Буковинські "Мальдіви" за 65 км від Чернівців

Ua ru
Дата публікації: 29 серпня 2025 19:12
Озеро за 65 км від Чернівців — де покупатися наприкінці літа
Мама з малюком на озері. Фото: freepik.com

Останні вихідні серпня точно варто провести по-особливому. Найкраще — зібратись з родиною чи друзями та відпочити біля води.

Про неймовірно гарне озеро в селі Іспас Вижницького району розповів портал finetime.

Чим унікальне озеро Іспаське

Неймовірної краси озеро розташоване в затишному селі Іспас Вижницького району, на березі річки Черемош, за 65 км від Чернівців. Цю унікальну водойму із чистою водою часто порівнюють з Мальдівами.   

Вода в озері прохолодна навіть влітку та добре освіжає. Окрім того, воно розташоване серед карпатських ландшафтів та оточене неймовірними краєвидами.

За легендами, на дні озеро монастир, який зник у надрах землі після навали татар. Ходять легенди, що його назва Іспас походить від села Спас, куди люди тікали від орди татар.

подорож Чернівці Україна туризм озеро
Наталія Кушнір - Редактор
Автор:
Наталія Кушнір
