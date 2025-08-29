Озеро за 65 км від Чернівців — де покупатися наприкінці літа

Мама з малюком на озері. Фото: freepik.com

Останні вихідні серпня точно варто провести по-особливому. Найкраще — зібратись з родиною чи друзями та відпочити біля води.

Про неймовірно гарне озеро в селі Іспас Вижницького району розповів портал finetime.

Чим унікальне озеро Іспаське

Неймовірної краси озеро розташоване в затишному селі Іспас Вижницького району, на березі річки Черемош, за 65 км від Чернівців. Цю унікальну водойму із чистою водою часто порівнюють з Мальдівами.

Вода в озері прохолодна навіть влітку та добре освіжає. Окрім того, воно розташоване серед карпатських ландшафтів та оточене неймовірними краєвидами.

За легендами, на дні озеро монастир, який зник у надрах землі після навали татар. Ходять легенди, що його назва Іспас походить від села Спас, куди люди тікали від орди татар.

