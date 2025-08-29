Озеро в 65 км от Черновцов - где искупаться в конце лета

Мама с малышом на озере. Фото: freepik.com

Последние выходные августа точно стоит провести по-особенному. Лучше всего — собраться с семьей или друзьями и отдохнуть у воды.

О невероятно красивом озере в селе Испас Вижницкого района рассказал портал finetime.

Чем уникально озеро Испаское

Невероятной красоты озеро расположено в уютном селе Испас Вижницкого района, на берегу реки Черемош, в 65 км от Черновцов. Этот уникальный водоем с чистой водой часто сравнивают с Мальдивами.

Вода в озере прохладная даже летом и хорошо освежает. Кроме того, оно расположено среди карпатских ландшафтов и окружено невероятными пейзажами.

По легендам, на дне озера находится монастырь, который исчез в недрах земли после нашествия татар. Ходят легенды, что его название Испас происходит от села Спас, куда люди бежали от орды татар.

