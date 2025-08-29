Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Travel Буковинские "Мальдивы" в 65 км от Черновцов

Буковинские "Мальдивы" в 65 км от Черновцов

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 19:12
Озеро в 65 км от Черновцов - где искупаться в конце лета
Мама с малышом на озере. Фото: freepik.com

Последние выходные августа точно стоит провести по-особенному. Лучше всего — собраться с семьей или друзьями и отдохнуть у воды.

О невероятно красивом озере в селе Испас Вижницкого района рассказал портал finetime.

Реклама
Читайте также:

Чем уникально озеро Испаское

Невероятной красоты озеро расположено в уютном селе Испас Вижницкого района, на берегу реки Черемош, в 65 км от Черновцов. Этот уникальный водоем с чистой водой часто сравнивают с Мальдивами.

Вода в озере прохладная даже летом и хорошо освежает. Кроме того, оно расположено среди карпатских ландшафтов и окружено невероятными пейзажами.

По легендам, на дне озера находится монастырь, который исчез в недрах земли после нашествия татар. Ходят легенды, что его название Испас происходит от села Спас, куда люди бежали от орды татар.

Пассажиров Ryanair могут заставить пассажиров дополнительно заплатить 3 тыс. гривен к стоимости билета из-за поздней регистрации.

Стюардесса объяснила, почему в самолетах запрещены вейпы и IQOS.

Эксперт раскрыл, почему он никогда не бронирует гостиничные номера, заканчивающиеся цифрами "01".

Эти имена детей запрещены за рубежом, детей не зарегистрируют.

В популярном туристическом городе Львов уже в сентябре откроют еще одну смотровую площадку.

путешествие Черновцы Украина туризм озеро
Наталья Кушнир - Редактор
Автор:
Наталья Кушнир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации