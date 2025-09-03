Чем Украина удивила японца - видео

Улочки Японии. Фото: freepik.com

Каждая страна уникальна своей природой, культурой и кухней. В частности, многие иностранцы восхищаются красотой Украины.

Японец Sho_pilgrim рассказал в TikTok, за что он обожает Украину и украинцев.

Реклама

Читайте также:

Чем Украина поразила иностранца

Иностранец подчеркнул, что в Украине очень общительные и открытые люди. Жители Японии же довольно застенчивы и вряд ли по собственной инициативе подойдут к гостям страны.

Японцу также нравится, что крупные города окружены густыми лесами, а урбанистические пейзажи разбавляют большие зеленые парки. Чтобы насладиться красотой природы в Японии, часто нужно выезжать за пределы города.

Иностранец также рассказал, что в Украине гораздо доступнее государственные услуги. В Японии же, чтобы зарегистрироваться или получать выплаты, придется проходить много сложных процедур.

Один из популярных курортов осенью будет раздавать бесплатные билеты на самолет.

Эксперт раскрыл, почему он никогда не бронирует гостиничные номера, заканчивающиеся цифрами "01".

Эти имена детей запрещены за рубежом, детей не зарегистрируют.

Буковинские "Мальдивы" в 65 км езды от Черновцов.

Куда поехать этой осенью — интересные локации в Украине.