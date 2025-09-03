Чем Украина удивила японца - видео

Иностранец назвал три причины, почему Украина лучше Японии
Каждая страна уникальна своей природой, культурой и кухней. В частности, многие иностранцы восхищаются красотой Украины.
Японец Sho_pilgrim рассказал в TikTok, за что он обожает Украину и украинцев.
Чем Украина поразила иностранца
Иностранец подчеркнул, что в Украине очень общительные и открытые люди. Жители Японии же довольно застенчивы и вряд ли по собственной инициативе подойдут к гостям страны.
Японцу также нравится, что крупные города окружены густыми лесами, а урбанистические пейзажи разбавляют большие зеленые парки. Чтобы насладиться красотой природы в Японии, часто нужно выезжать за пределы города.
Иностранец также рассказал, что в Украине гораздо доступнее государственные услуги. В Японии же, чтобы зарегистрироваться или получать выплаты, придется проходить много сложных процедур.
