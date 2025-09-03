Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Travel Иностранец назвал три причины, почему Украина лучше Японии

Иностранец назвал три причины, почему Украина лучше Японии

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 10:47
Чем Украина удивила японца - видео
Улочки Японии. Фото: freepik.com

Каждая страна уникальна своей природой, культурой и кухней. В частности, многие иностранцы восхищаются красотой Украины.

Японец Sho_pilgrim рассказал в TikTok, за что он обожает Украину и украинцев.

Реклама
Читайте также:

Чем Украина поразила иностранца

Иностранец подчеркнул, что в Украине очень общительные и открытые люди. Жители Японии же довольно застенчивы и вряд ли по собственной инициативе подойдут к гостям страны.

Японцу также нравится, что крупные города окружены густыми лесами, а урбанистические пейзажи разбавляют большие зеленые парки. Чтобы насладиться красотой природы в Японии, часто нужно выезжать за пределы города.

Иностранец также рассказал, что в Украине гораздо доступнее государственные услуги. В Японии же, чтобы зарегистрироваться или получать выплаты, придется проходить много сложных процедур.

@sho_pilgrim

Практикую ... Даже когда тренируюсь, только Duolingo - этого мало, чтобы хорошо заговорить ... 😛

♬ Ghibli-style nostalgic waltz - MaSssuguMusic

Один из популярных курортов осенью будет раздавать бесплатные билеты на самолет.

Эксперт раскрыл, почему он никогда не бронирует гостиничные номера, заканчивающиеся цифрами "01".

Эти имена детей запрещены за рубежом, детей не зарегистрируют.

Буковинские "Мальдивы" в 65 км езды от Черновцов.

Куда поехать этой осенью — интересные локации в Украине.

путешествие иностранец Япония TikTok Украина туризм
Наталья Кушнир - Редактор
Автор:
Наталья Кушнир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации