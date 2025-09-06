Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Альтернатива морю — какой курорт выбрать для отдыха all inclusive

Альтернатива морю — какой курорт выбрать для отдыха all inclusive

Ua ru
Дата публикации 6 сентября 2025 08:20
Лучшие курорты все включено на осень — куда поехать, если надоело море
Курорт в Австрии. Фото: Tripadvisor

Большинство туристов любят отдыхать на море именно летом, а осенью отдают предпочтение релаксу возле гор и термальных источников. Если в бархатный сезон хочется посетить курорт "все включено", но подальше от шума морских побережий, то стоит обратить внимание на альтернативные варианты.

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала у туроператора Татьяны Иващук, куда поехать на отдых в сентябре 2025 года.

Реклама
Читайте также:

Путешествие в Австрию

Это нетипичное направление для отдыхающих, которые в основном выбирали морские курорты. Австрия способна поразить туристов уникальными природными ландшафтами, незабываемыми архитектурными и культурными памятниками, атмосферой старинной Европы, озерами и долинами.

"Когда осенью хочется не на море, а просто получить замечательный релакс и любоваться красотой гор — лучше всего для этого подойдет Австрия. Там формат all inclusive можно найти почти везде — от термальных комплексов до крупных курортных городов", — рассказала Татьяна Иващук.

В то же время цены могут ударить по кошельку туристов, поскольку поездка обойдется недешево. Стоит рассчитывать на минимальный бюджет ориентировочно 800-900 евро за человека в неделю. Средняя стоимость отдыха доходит до 1 200-1 600 евро.

Австрійський курорт
Отдых в Австрии. Фото: Tripadvisor

Курорты Франции

Второе рекомендуемое направление для путешествия в бархатный сезон — незабываемая Франция. Она может предложить гостям созерцание культовых достопримечательностей, релакс на живописных пляжах и медитативный отдых на горнолыжных курортах Альп.

Отели по системе обслуживания "все включено" в основном сосредоточены на Лазурном побережье. Это французская часть Ривьеры, включающая города Сен-Тропе, Антиб, Ницца, Канны, Монте-Карло и др. Но стоимость проживания там немаленькая.

"All inclusive обойдется дороже, чем в других странах, однако расслабление, культурные программы и отличный сервис этого стоят", — констатировала турагентка.

Минимальный недельный бюджет на одного человека составляет около 1 000-1 200 евро, а средние расходы достигают 1 500-2 000 евро. Поэтому украинцам рекомендуют рассмотреть альтернативные варианты отдыха в сентябре, если цены во Франции или Австрии не подходят.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, среди бюджетных курортов, которые работают по системе "все включено", больше всего привлекают украинских туристов именно Болгария и Турция. В бархатный сезон там действуют выгодные скидки на поселение в отелях.

Также мы писали, что Дубай вызвал споры среди путешественников. Одни считают его бездушным и показным, другие — безопасным курортом с уникальными достопримечательностями, который подходит для разных типов отдыха.

Франция отдых Австрия курорты цены
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации