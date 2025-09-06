Лучшие курорты все включено на осень — куда поехать, если надоело море

Курорт в Австрии. Фото: Tripadvisor

Большинство туристов любят отдыхать на море именно летом, а осенью отдают предпочтение релаксу возле гор и термальных источников. Если в бархатный сезон хочется посетить курорт "все включено", но подальше от шума морских побережий, то стоит обратить внимание на альтернативные варианты.

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала у туроператора Татьяны Иващук, куда поехать на отдых в сентябре 2025 года.

Путешествие в Австрию

Это нетипичное направление для отдыхающих, которые в основном выбирали морские курорты. Австрия способна поразить туристов уникальными природными ландшафтами, незабываемыми архитектурными и культурными памятниками, атмосферой старинной Европы, озерами и долинами.

"Когда осенью хочется не на море, а просто получить замечательный релакс и любоваться красотой гор — лучше всего для этого подойдет Австрия. Там формат all inclusive можно найти почти везде — от термальных комплексов до крупных курортных городов", — рассказала Татьяна Иващук.

В то же время цены могут ударить по кошельку туристов, поскольку поездка обойдется недешево. Стоит рассчитывать на минимальный бюджет ориентировочно 800-900 евро за человека в неделю. Средняя стоимость отдыха доходит до 1 200-1 600 евро.

Отдых в Австрии. Фото: Tripadvisor

Курорты Франции

Второе рекомендуемое направление для путешествия в бархатный сезон — незабываемая Франция. Она может предложить гостям созерцание культовых достопримечательностей, релакс на живописных пляжах и медитативный отдых на горнолыжных курортах Альп.

Отели по системе обслуживания "все включено" в основном сосредоточены на Лазурном побережье. Это французская часть Ривьеры, включающая города Сен-Тропе, Антиб, Ницца, Канны, Монте-Карло и др. Но стоимость проживания там немаленькая.

"All inclusive обойдется дороже, чем в других странах, однако расслабление, культурные программы и отличный сервис этого стоят", — констатировала турагентка.

Минимальный недельный бюджет на одного человека составляет около 1 000-1 200 евро, а средние расходы достигают 1 500-2 000 евро. Поэтому украинцам рекомендуют рассмотреть альтернативные варианты отдыха в сентябре, если цены во Франции или Австрии не подходят.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, среди бюджетных курортов, которые работают по системе "все включено", больше всего привлекают украинских туристов именно Болгария и Турция. В бархатный сезон там действуют выгодные скидки на поселение в отелях.

Также мы писали, что Дубай вызвал споры среди путешественников. Одни считают его бездушным и показным, другие — безопасным курортом с уникальными достопримечательностями, который подходит для разных типов отдыха.