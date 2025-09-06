Найкращі курорти все включено на осінь — куди поїхати, якщо набридло море

Курорт в Австрії. Фото: Tripadvisor

Більшість туристів полюбляють відпочивати на морі саме влітку, а восени віддають перевагу релаксу біля гір і термальних джерел. Якщо в оксамитовий сезон хочеться відвідати курорт "все включено", але подалі від галасу морських узбережь, то варто звернути увагу на альтернативні варіанти.

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася в туроператора Тетяни Іващук, куди поїхати на відпочинок у вересні 2025 року.

Подорож в Австрію

Це нетиповий напрямок для відпочивальників, які здебільшого обирали морські курорти. Австрія здатна вразити туристів унікальними природними ландшафтами, незабутніми архітектурними та культурними пам’ятками, атмосферою старовинної Європи, озерами і долинами тощо.

"Коли восени хочеться не на море, а просто отримати чудовий релакс і милуватися красою гір — найкраще для цього підійде Австрія. Там формат all inclusive можна знайти майже всюди — від термальних комплексів до великих курортних міст", — розповіла Тетяна Іващук.

Водночас ціни можуть вдарити по гаманцю туристів, оскільки поїздка обійдеться недешево. Варто розраховувати на мінімальний бюджет орієнтовно 800-900 євро за людину на тиждень. Середня вартість відпочинку доходить до 1 200-1 600 євро.

Відпочинок в Австрії. Фото: Tripadvisor

Курорти Франції

Другий рекомендований напрямок для подорожі в оксамитовий сезон — незабутня Франція. Вона може запропонувати гостям споглядання культових пам'яток, релакс на мальовничих пляжах і медитативний відпочинок на гірськолижних курортах Альп.

Готелі за системою обслуговування "все включено" здебільшого зосереджені на Лазуровому узбережжі. Це французька частина Рив'єри, що включає міста Сен-Тропе, Антиб, Ніцца, Канни, Монте-Карло та ін. Водночас вартість проживання там немаленька.

"All inclusive обійдеться дорожче, ніж в інших країнах, однак розслаблення, культурні програми і чудовий сервіс цього вартують", — констатувала турагентка.

Мінімальний тижневий бюджет на одну людину становить близько 1 000-1 200 євро, а середні витрати сягають 1 500-2 000 євро. Тому українцям рекомендують розглянути альтернативні варіанти відпочинку у вересні, якщо ціни у Франції чи Австрії не підходять.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, серед бюджетних курортів, які працюють за системою "все включено", найбільше приваблюють українських туристів саме Болгарія і Туреччина. В оксамитовий сезон там діють вигідні знижки на поселення в готелях.

Також ми писали, що Дубай викликав суперечки серед мандрівників. Одні вважають його бездушним і показним, інші — безпечним курортом із унікальними пам’ятками, який підходить для різних типів відпочинку.