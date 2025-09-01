Чи варто летіти в Дубай — що треба знати туристам

Мандрівники назвали "бездушний" курорт, куди не варто летіти
Дубай часто асоціюється з багатством. Щороку він приваблює мільйони туристів, тисячі переїжджають туди на постійне проживання.
Про це пише Daily Mail.
Чи варто летіти в Дубай
Дубай — розкішний курорт з нескінченними піщаними пляжами, гламурними торговими центрами та знаменитостями просто на вулицях.
Проте одна з туристок поділилася своєю думкою про це популярне місце відпочинку в соцмережі X.
"Чи я єдина, хто не вважає Дубай (як місце відпочинку) привабливим?", — написала вона.
Цей допис зібрав тисячі лайків і сотні коментарів, а багато інших мандрівників поділилися своєю думкою про цей популярний курорт.
"Я теж. Це не те місце, куди я б поїхав. Воно здається великим і бездушним".
"Виглядає дивовижно, бездоганно, але мені потрібна історія, характер, душа, і я не думаю, що знайду це серед тих, хто виставляє себе напоказ".
Проте не всі поділили цю думку та кинулись на захист Дубая.
"Я вже кілька разів відпочивав у Дубаї й щоразу отримував задоволення. Це надзвичайно безпечне місце, де кожен знайде щось для себе. Чудова їжа, пам'ятки, яких більше ніде не побачиш".
"Життя в Дубаї схоже на відпустку або проживання в Airbnb".
