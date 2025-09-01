Чи варто летіти в Дубай — що треба знати туристам

Туристка відпочиває з коктейлем. Фото: freepik.com

Дубай часто асоціюється з багатством. Щороку він приваблює мільйони туристів, тисячі переїжджають туди на постійне проживання.

Про це пише Daily Mail.

Чи варто летіти в Дубай

Дубай — розкішний курорт з нескінченними піщаними пляжами, гламурними торговими центрами та знаменитостями просто на вулицях.

Проте одна з туристок поділилася своєю думкою про це популярне місце відпочинку в соцмережі X.

"Чи я єдина, хто не вважає Дубай (як місце відпочинку) привабливим?", — написала вона.

Цей допис зібрав тисячі лайків і сотні коментарів, а багато інших мандрівників поділилися своєю думкою про цей популярний курорт.

"Я теж. Це не те місце, куди я б поїхав. Воно здається великим і бездушним".

"Виглядає дивовижно, бездоганно, але мені потрібна історія, характер, душа, і я не думаю, що знайду це серед тих, хто виставляє себе напоказ".

Морський пейзаж Абу-Дабі з хмарочосами. Фото: freepik.com

Проте не всі поділили цю думку та кинулись на захист Дубая.

"Я вже кілька разів відпочивав у Дубаї й щоразу отримував задоволення. Це надзвичайно безпечне місце, де кожен знайде щось для себе. Чудова їжа, пам'ятки, яких більше ніде не побачиш".

"Життя в Дубаї схоже на відпустку або проживання в Airbnb".

