Курорти "все включено" — куди не слід їхати українцям у вересні

Курорти "все включено" — куди не слід їхати українцям у вересні

Ua ru
Дата публікації: 30 серпня 2025 11:45
Відпочинок на курорті все включено — куди українцям не варто їхати у вересні 2025
Відпочинок на курорті. Фото: Tripadvisor

Відпочинок на курорті в оксамитовий сезон — хороша альтернатива для туристів, які не встигли поїхати на море влітку. Вересень досі зустрічає мандрівників теплим морем, натомість клімат на курортах не настільки екстремальний, а людей у готелях і на пляжах — в рази менше. Проте не всі напрямки підходять від осіннього відпочинку.

Сайт Новини.LIVE розповідає, куди не варто їхати українцям у вересні 2025 року.

Читайте також:

Куди не слід їхати на море

Традиційно українці обирають відпочинок на курортах Туреччини, Єгипту, Хорватії, Болгарії, Чорногорії, Греції, Португалії, Італії тощо. В деяких місцях бюджетні ціни, що приваблює багатьох туристів. Водночас поціновувачі нових вражень можуть обрати більш екзотичні напрямки, наприклад, Об’єднані Арабські Емірати.

Немає нічого поганого, аби познайомитися з культурою АОЕ, відвідати кілька визначних локацій, поніжитися на пляжі під сонячними променями тощо. Але навіть у вересні температура повітря буде для непідготовлених туристів зависокою. Засмагати не вийде, а купання не принесе очікуваного охолодження.

Найкомфортніший варіант — поїхати ближче до листопада. Станом на вересень п’ятиденна відпустка на курорті Шарджа (третє за величиною місто в ОАЕ) обійдеться українцям мінімум у 45 000 грн (поселення у тризірковому готелі за системою all inclusive). А путівка на листопад коштує вже 32 000 грн.

Курорти "все включено" — куди не слід їхати українцям у вересні - фото 1
Путівки в ОАЕ. Фото: скриншот

Ще один популярний напрямок — Таїланд. Туди щороку з’їжджаються натовпи туристів, але вересень важко назвати хорошим періодом для курортного відпочинку. По-перше, починається сезон мусонів, тому зливи і штормові попередження — часті явища. По-друге, зависоку вологість повітря важко сприймають люди, які не звикли до тропіків.

По-третє, через несприятливі погодні умови різноманітні розваги можуть скасувати. Йдеться про дайвінг, морські тури і навіть звичайні екскурсії. Такі обмеження здатні зірвати відпустку, особливо враховуючи, скільки коштує путівка в Таїланд: за п’ять днів відпочинку за системою "все включено" треба заплатити у вересні близько 63 000 грн.

Курорти "все включено" — куди не слід їхати українцям у вересні - фото 2
Путівки в Таїланд. Фото: скриншот

Нагадаємо, українці можуть витратити на відпочинок за системою all inclusive всього 600 доларів. З таким бюджетом вийде поїхати в Туніс, який омивається Середземним морем, або на грецький острів Крит, що омивається одразу чотирма внутрішніми морями.

Також ми писали, що не так із відпочинком у Туреччині. Деякі українські туристи скаржилися на погане обслуговування в готелях, які працюють за системою "все включено". Хоча бюджетні ціни можуть компенсувати не найкращі враження від номера.

відпочинок Таїланд відпустка ОАЕ курорти ціни
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
