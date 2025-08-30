Отдых на курорте все включено — куда украинцам не стоит ехать в сентябре 2025

Отдых на курорте. Фото: Tripadvisor

Отдых на курорте в бархатный сезон — хорошая альтернатива для туристов, не успевшим поехать на море летом. Сентябрь до сих пор встречает путешественников теплым морем, зато климат на курортах не столь экстремальный, а людей в отелях и на пляжах — в разы меньше. Однако не все направления подходят для осеннего отдыха.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, куда не стоит ехать украинцам в сентябре 2025 года.

Куда не следует ехать на море

Традиционно украинцы выбирают отдых на курортах Турции, Египта, Хорватии, Болгарии, Черногории, Греции, Португалии, Италии и др. В некоторых местах бюджетные цены, что привлекает многих туристов. Однако ценители новых впечатлений могут выбрать более экзотические направления, например, Объединенные Арабские Эмираты.

Нет ничего плохого, чтобы познакомиться с культурой АОЭ, посетить несколько достопримечательностей, понежиться на пляже под солнечными лучами и тому подобное. Но даже в сентябре температура воздуха будет для неподготовленных туристов слишком высокой. Загорать не получится, а купание не принесет ожидаемого охлаждения.

Самый комфортный вариант — поехать ближе к ноябрю. По состоянию на сентябрь пятидневный отпуск на курорте Шарджа (третий по величине город в ОАЭ) обойдется украинцам минимум в 45 000 грн (поселение в трехзвездочном отеле по системе all inclusive). А путевка на ноябрь стоит уже 32 000 грн.

Путевки в ОАЭ. Фото: скриншот

Еще одно популярное направление — Таиланд. Туда ежегодно съезжаются толпы туристов, но сентябрь трудно назвать хорошим периодом для курортного отдыха. Во-первых, начинается сезон муссонов, поэтому ливни и штормовые предупреждения — частые явления. Во-вторых, слишком высокая влажность воздуха тяжело воспринимается людьми, не привыкшими к тропикам.

В-третьих, из-за неблагоприятных погодных условий разнообразные развлечения могут отменить. Речь идет о дайвинге, морских турах и даже обычных экскурсиях. Такие ограничения способны сорвать отпуск, особенно учитывая, сколько стоит путевка в Таиланд: за пять дней отдыха по системе "все включено" надо заплатить в сентябре около 63 000 грн.

Путевки в Таиланд. Фото: скриншот

Напомним, украинцы могут потратить на отдых по системе all inclusive всего 600 долларов. С таким бюджетом получится поехать в Тунис, который омывается Средиземным морем, или на греческий остров Крит, омываемый сразу четырьмя внутренними морями.

Также мы писали, что не так с отдыхом в Турции. Некоторые украинские туристы жаловались на плохое обслуживание в отелях, которые работают по системе "все включено". Хотя бюджетные цены могут компенсировать не лучшие впечатления от номера.