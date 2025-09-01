Стоит ли лететь в Дубай - что нужно знать туристам

Туристка отдыхает с коктейлем. Фото: freepik.com

Дубай часто ассоциируется с богатством. Каждый год он привлекает миллионы туристов, тысячи переезжают туда на постоянное проживание.

Об этом пишет Daily Mail.

Стоит ли лететь в Дубай

Дубай — роскошный курорт с бесконечными песчаными пляжами, гламурными торговыми центрами и знаменитостями прямо на улицах.

Однако одна из туристок поделилась своим мнением об этом популярном месте отдыха в соцсети X.

"Я единственная, кто не считает Дубай (как место отдыха) привлекательным?", — написала она.

Этот пост собрал тысячи лайков и сотни комментариев, а многие другие путешественники поделились своим мнением об этом популярном курорте.

"Я тоже. Это не то место, куда я бы поехал. Оно кажется большим и бездушным".

"Выглядит изумительно, безупречно, но мне нужна история, характер, душа, и я не думаю, что найду это среди тех, кто выставляет себя напоказ".

Морской пейзаж Абу-Даби с небоскребами. Фото: freepik.com

Однако не все разделили это мнение и бросились на защиту Дубая.

"Я уже несколько раз отдыхал в Дубае и каждый раз получал удовольствие. Это очень безопасное место, где каждый найдет что-то для себя. Замечательная еда, достопримечательности, которых больше нигде не увидишь".

"Жизнь в Дубае похожа на отпуск или проживание в Airbnb".

