Стоит ли лететь в Дубай - что нужно знать туристам

Путешественники назвали "бездушный" курорт, куда не стоит лететь
Дубай часто ассоциируется с богатством. Каждый год он привлекает миллионы туристов, тысячи переезжают туда на постоянное проживание.
Об этом пишет Daily Mail.
Стоит ли лететь в Дубай
Дубай — роскошный курорт с бесконечными песчаными пляжами, гламурными торговыми центрами и знаменитостями прямо на улицах.
Однако одна из туристок поделилась своим мнением об этом популярном месте отдыха в соцсети X.
"Я единственная, кто не считает Дубай (как место отдыха) привлекательным?", — написала она.
Этот пост собрал тысячи лайков и сотни комментариев, а многие другие путешественники поделились своим мнением об этом популярном курорте.
"Я тоже. Это не то место, куда я бы поехал. Оно кажется большим и бездушным".
"Выглядит изумительно, безупречно, но мне нужна история, характер, душа, и я не думаю, что найду это среди тех, кто выставляет себя напоказ".
Однако не все разделили это мнение и бросились на защиту Дубая.
"Я уже несколько раз отдыхал в Дубае и каждый раз получал удовольствие. Это очень безопасное место, где каждый найдет что-то для себя. Замечательная еда, достопримечательности, которых больше нигде не увидишь".
"Жизнь в Дубае похожа на отпуск или проживание в Airbnb".
