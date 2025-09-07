В США штрафуют туристов на 3000 долларов - что надо знать путешественникам

Туристам в США грозит штраф в 3 тыс долларов
Голубые воды озера Мичиган в США являются излюбленным местом среди туристов. Однако для посетителей песчаных дюн Sleeping Bear Dunes установили строгие штрафы.
Об этом пишет Daily Express.
Что нельзя делать на песчаных дюнах в Мичигане
Крутые склоны песчаных дюн могут оказаться опасными для туристов. Спуск и подъем на них может оказаться настоящим испытанием. Неподготовленные туристы часто застревают в песке и нуждаются в помощи. Пожарные и спасательные службы выезжают на вызовы путешественников несколько раз в неделю, что создает риски для жителей города.
Если в местности возникнут другие чрезвычайные ситуации, придется мобилизовать спасателей из других штатов. Кроме того, движущиеся пески могут нанести вред спасательному оборудованию и надо будет тратить много средств на его ремонт.
Власти Мичигана установили предупредительные знаки в наиболее опасных местах дюн. Эти знаки предупреждают отдыхающих о том, что в случае выезда пожарных на них будет наложен штраф в размере 3000 долларов.
