В США штрафуют туристов на 3000 долларов - что надо знать путешественникам

Песчаные дюны возле озера Мичиган. Фото: The New York Times

Голубые воды озера Мичиган в США являются излюбленным местом среди туристов. Однако для посетителей песчаных дюн Sleeping Bear Dunes установили строгие штрафы.

Об этом пишет Daily Express.

Что нельзя делать на песчаных дюнах в Мичигане

Крутые склоны песчаных дюн могут оказаться опасными для туристов. Спуск и подъем на них может оказаться настоящим испытанием. Неподготовленные туристы часто застревают в песке и нуждаются в помощи. Пожарные и спасательные службы выезжают на вызовы путешественников несколько раз в неделю, что создает риски для жителей города.

Если в местности возникнут другие чрезвычайные ситуации, придется мобилизовать спасателей из других штатов. Кроме того, движущиеся пески могут нанести вред спасательному оборудованию и надо будет тратить много средств на его ремонт.

Турист напоминает о штрафах в США. Фото: freepik.com

Власти Мичигана установили предупредительные знаки в наиболее опасных местах дюн. Эти знаки предупреждают отдыхающих о том, что в случае выезда пожарных на них будет наложен штраф в размере 3000 долларов.

