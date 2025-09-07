Видео
Туристам в США грозит штраф в 3 тыс долларов

Туристам в США грозит штраф в 3 тыс долларов

Ua ru
Дата публикации 7 сентября 2025 20:23
В США штрафуют туристов на 3000 долларов - что надо знать путешественникам
Песчаные дюны возле озера Мичиган. Фото: The New York Times

Голубые воды озера Мичиган в США являются излюбленным местом среди туристов. Однако для посетителей песчаных дюн Sleeping Bear Dunes установили строгие штрафы.

Об этом пишет Daily Express.

Реклама
Читайте также:

Что нельзя делать на песчаных дюнах в Мичигане

Крутые склоны песчаных дюн могут оказаться опасными для туристов. Спуск и подъем на них может оказаться настоящим испытанием. Неподготовленные туристы часто застревают в песке и нуждаются в помощи. Пожарные и спасательные службы выезжают на вызовы путешественников несколько раз в неделю, что создает риски для жителей города.

Если в местности возникнут другие чрезвычайные ситуации, придется мобилизовать спасателей из других штатов. Кроме того, движущиеся пески могут нанести вред спасательному оборудованию и надо будет тратить много средств на его ремонт.

Туристам в США загрожує штраф у 3 тис доларів - фото 1
Турист напоминает о штрафах в США. Фото: freepik.com

Власти Мичигана установили предупредительные знаки в наиболее опасных местах дюн. Эти знаки предупреждают отдыхающих о том, что в случае выезда пожарных на них будет наложен штраф в размере 3000 долларов.

Один из популярных курортов осенью будет раздавать бесплатные билеты на самолет.

Иностранец назвал три причины, почему Украина лучше Японии.

Топ-10 вещей, которые стоит сделать в Киеве в сентябре.

Лучшее место для релакса — невероятный остров в Азии.

Тысячу евро за "сувенир" — что не стоит трогать в Греции.

Наталья Кушнир - Редактор
Автор:
Наталья Кушнир
