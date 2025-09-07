В США штрафують туристів на 3000 доларів — що треба знати мандрівникам

Піщані дюни біля озера Мічіган. Фото: The New York Times

Блакитні води озера Мічиган в США є улюбленим місцем серед туристів. Проте для відвідувачів піщаних дюн Sleeping Bear Dunes встановили суворі штрафи.

Про це пише Daily Express.

Що не можна робити на піщаних дюнах в Мічигані

Круті схили піщаних дюн можуть виявитися небезпечними для туристів. Спуск та підйом на них може виявитися справжнім випробуванням. Непідготовлені туристи часто застрягають в піску й потребують допомоги. Пожежники та рятувальні служби виїжджають на виклики мандрівників кілька разів на тиждень, що створює ризики для мешканців міста.

Якщо в місцевості виникнуть інші надзвичайні ситуації, доведеться мобілізувати рятувальників з інших штатів. Окрім того, рухомі піски можуть завдати шкоди рятувальному обладнанню і треба буде витрачати багато коштів на його ремонт.

Турист нагадує про штрафи в США. Фото: freepik.com

Влада Мічигану встановила попереджувальні знаки в найбільш небезпечних місцях дюн. Ці знаки попереджають відпочивальників про те, що в разі виїзду пожежників на них буде накладено штраф у розмірі 3000 доларів.

