Кращий острів для релаксу в Азії — куди вирушити у відпустку

Іноді хочеться закинути всі свої справи та втекти в тихе та затишне місце. В Азії є неймовірний острів, який був визнаний найкращим місцем для релаксу на землі.

Про це пише Daily Express.

Острів для релаксу в Азії

Цей азійський курорт із пишною зеленню та незайманою природою був відзначений міжнародним постачальником eSim Holafly. Він оцінював різні напрямки для відпочинку на основі кількох ключових показників здоров'я — доступ до парків і природних заповідників, кількість спа-центрів і оздоровчих центрів, якість повітря, середню річну кількість сонячних годин, затори на дорогах і рівень щастя.

Острів Сінгапур може похвалитися вражаючою кількістю 242 парків, оскільки озеленення є пріоритетом у місті. На острові також є 698 спа-центрів із широким вибором процедур, де можна відпочити від важких буднів.

Сінгапур також отримав найвищий бал за загальний рівень щастя. Рік за роком він визнається одним з найщасливіших країн у світі.

Острів також може похвалитися відмінною якістю повітря і рекордними 2022 годинами сонячного світла на рік.

