Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Travel Найкраще місце для релаксу — неймовірний острів в Азії

Найкраще місце для релаксу — неймовірний острів в Азії

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 13:33
Кращий острів для релаксу в Азії — куди вирушити у відпустку
Острів Сінгапур. Фото: tripadvisor.com

Іноді хочеться закинути всі свої справи та втекти в тихе та затишне місце. В Азії є неймовірний острів, який був визнаний найкращим місцем для релаксу на землі.

Про це пише Daily Express.

Реклама
Читайте також:

Острів для релаксу в Азії

Цей азійський курорт із пишною зеленню та незайманою природою був відзначений міжнародним постачальником eSim Holafly. Він оцінював різні напрямки для відпочинку на основі кількох ключових показників здоров'я — доступ до парків і природних заповідників, кількість спа-центрів і оздоровчих центрів, якість повітря, середню річну кількість сонячних годин, затори на дорогах і рівень щастя. 

Острів Сінгапур може похвалитися вражаючою кількістю 242 парків, оскільки озеленення є пріоритетом у місті. На острові також є 698 спа-центрів із широким вибором процедур, де можна відпочити від важких буднів.

Сінгапур також отримав найвищий бал за загальний рівень щастя. Рік за роком він визнається одним з найщасливіших країн у світі.

Острів також може похвалитися відмінною якістю повітря і рекордними 2022 годинами сонячного світла на рік.

Ці імена дітей заборонені за кордоном, дітей не зареєструють.

Подорожі з Wizz Air — чи пустять до літака із паперовим квитком.

Рейтинг найбезпечніших країн світу.

Відпочинок у жовтні — де найтепліше море в Європі.

Один з аеропортів Польщі спростив перевезення ручної поклажі.

відпочинок подорож відпустка Сінгапур туризм
Наталія Кушнір - Редактор
Автор:
Наталія Кушнір
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації