Де покупатись у жовтні 2025 — напрямки та пляжі в Європі

Подружки відпочивають на пляжі. Фото: freepik.com

Восени завершується туристичний сезон і вирушити у відпустку можна набагато вигідніше. На щастя, в Європі є кілька курортних напрямків, де температура наприкінці жовтня досягає більше 20 градусів.

Підбіркою курортів поділився The Sun.

Реклама

Читайте також:

Лімасол на Кіпрі

Розташоване на узбережжі місто Лімасол є другим за величиною містом Кіпру, відомим своїм Старим містом і жвавою пристанню для яхт. В жовтні тут температура води сягає 28 °C. Туристам варто обов'язково побувати в замку Лімасол, де в 1191 році Річард Левове Серце одружився з Беренгарією Наваррською.

Пляж Дасуді, що простягається на понад кілометр, може похвалитися золотистим піском і спокійними водами, ідеальними для купання. Пляж Lady's Mile Beach простягається аж на 5 км та підійде для тих, хто обожнює мушлі.

Валетта на Мальті

Це місто-фортеця, що входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, вражає архітектурою в стилі бароко й оточене кришталево чистими водами. Фанатам історії варто відвідати собор Святого Іоанна з його вражаючими інтер'єрами та знаменитою картиною Караваджо.

Місто оточене мальовничими гаванями, які чудово підійдуть для прогулянок на човнах. За годину їзди від міста знаходиться затока Мелліха з мілководдям і спокійними водами, яка ідеально підходить для сімейного відпочинку. Середня температура води в жовтні сягає 28 °C.

Канарські острови в Іспанії

Канарські острови в Іспанії можуть похвалитися численними популярними курортами. Ідеальним варіантом для відпочинку стане Тенеріфе, Гран-Канарія, Лансароте, Фуертевентура та Ла-Пальма. Гран-Канарія підійде і для відпочинку з дітьми, і для соло мандрівників. Острів Ла-Пальма вражає вулканічними ландшафтами з густими зеленими лісами та чорними піщаними пляжами. Середня температура води в жовтні — 27 °C.

Острів Кос у Греції

Острів із мальовничими пляжами входить до складу архіпелагу Додеканес у південно-східній частині Егейського моря. На пляжі Агіос Стефанос вас вразить м'який пісок й прозора вода на тлі руїн стародавньої базиліки. Туристам варто відвідати середньовічний замок Кос на острові. Через порт можна відправитися на морську прогулянку або скуштувати місцеві страви з риби в таверні. Середня температура води в жовтні — 28 °C.

Ці імена дітей заборонені за кордоном, дітей не зареєструють.

Подорожі з Wizz Air — чи пустять до літака із паперовим квитком.

Турист показав нові плацкарти Укрзалізниці.

Де можна провести відпустку цієї осені — підбірка локації в Україні.

Рейтинг найбезпечніших країн світу.