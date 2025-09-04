Где искупаться в октябре 2025 - направления и пляжи в Европе

Подружки отдыхают на пляже. Фото: freepik.com

Осенью завершается туристический сезон и отправиться в отпуск можно гораздо выгоднее. К счастью, в Европе есть несколько курортных направлений, где температура в конце октября достигает более 20 градусов.

Подборкой курортов поделился The Sun.

Лимасол на Кипре

Расположенный на побережье город Лимасол является вторым по величине городом Кипра, известным своим Старым городом и оживленной пристанью для яхт. В октябре здесь температура воды достигает 28 °C. Туристам стоит обязательно побывать в замке Лимасол, где в 1191 году Ричард Львиное Сердце женился на Беренгарии Наваррской.

Пляж Дасуди, простирающийся более чем на километр, может похвастаться золотистым песком и спокойными водами, идеальными для купания. Пляж Lady's Mile Beach простирается аж на 5 км и подойдет для тех, кто обожает ракушки.

Валетта на Мальте

Этот город-крепость, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, поражает архитектурой в стиле барокко и окружен кристально чистыми водами. Фанатам истории стоит посетить собор Святого Иоанна с его впечатляющими интерьерами и знаменитой картиной Караваджо.

Город окружен живописными гаванями, которые прекрасно подойдут для прогулок на лодках. В часе езды от города находится залив Меллиха с мелководьем и спокойными водами, который идеально подходит для семейного отдыха. Средняя температура воды в октябре достигает 28 °C.

Канарские острова в Испании

Канарские острова в Испании могут похвастаться многочисленными популярными курортами. Идеальным вариантом для отдыха станет Тенерифе, Гран-Канария, Лансароте, Фуэртевентура и Ла-Пальма. Гран-Канария подойдет и для отдыха с детьми, и для соло путешественников. Остров Ла-Пальма поражает вулканическими ландшафтами с густыми зелеными лесами и черными песчаными пляжами. Средняя температура воды в октябре — 27 °C.

Остров Кос в Греции

Остров с живописными пляжами входит в состав архипелага Додеканес в юго-восточной части Эгейского моря. На пляже Агиос Стефанос вас поразит мягкий песок и прозрачная вода на фоне руин древней базилики. Туристам стоит посетить средневековый замок Кос на острове. Через порт можно отправиться на морскую прогулку или попробовать местные блюда из рыбы в таверне. Средняя температура воды в октябре — 28 °C.

