Лучший остров для релакса в Азии - куда отправиться в отпуск

Остров Сингапур. Фото: tripadvisor.com

Иногда хочется забросить все свои дела и убежать в тихое и уютное место. В Азии есть невероятный остров, который был признан лучшим местом для релакса на земле.

Об этом пишет Daily Express.

Реклама

Читайте также:

Остров для релакса в Азии

Этот азиатский курорт с пышной зеленью и нетронутой природой был отмечен международным поставщиком eSim Holafly. Он оценивал различные направления для отдыха на основе нескольких ключевых показателей здоровья — доступ к паркам и природным заповедникам, количество спа-центров и оздоровительных центров, качество воздуха, среднее годовое количество солнечных часов, пробки на дорогах и уровень счастья.

Остров Сингапур может похвастаться впечатляющим количеством 242 парков, поскольку озеленение является приоритетом в городе. На острове также есть 698 спа-центров с широким выбором процедур, где можно отдохнуть от тяжелых будней.

Сингапур также получил самый высокий балл за общий уровень счастья. Год за годом он признается одной из самых счастливых стран в мире.

Остров также может похвастаться отличным качеством воздуха и рекордными 2022 часами солнечного света в год.

Эти имена детей запрещены за границей, детей не зарегистрируют.

Путешествия с Wizz Air — пустят ли в самолет с бумажным билетом.

Рейтинг самых безопасных стран мира.

Отдых в октябре — где самое теплое море в Европе.

Один из аэропортов Польши упростил перевозку ручной клади.