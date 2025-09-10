Як повернути квитки УЗ до Польщі, Румунії та Молдови — поради та інструкції туристам

Квиток УЗ. Фото: УНІАН

Через закрите небо над Україною, більшість громадян обирає подорожі до європейських міст саме потягами Укрзалізниці. Проте життя непередбачуване і плани можуть змінитися вмить.

Про те, як без втрати коштів повернути квитки на міжнародні напрямки, йдеться на сайті УЗ.

Правила УЗ щодо повернення міжнародних квитків

За правилами компанії, квитки повертати треба на тій же платформі, де ви їх купували — на сайті чи в застосунку.

В УЗ пояснили, що мандрівники платять не лише за вартість квитка, а й додатково сплачують плацкарту — частина проїзного документа (квитка), частина вартості проїзду, яка засвідчує право пасажира на зайняття окремого нумерованого місця в залізничному вагоні, а також ПДВ, комісійний збір, збір за постіль та ставку.

Якщо пасажир повертає квиток міжнародного призначення — йому повертаються не менше ніж за 24 години до відправлення поїзда, то йому виплачується повна вартість квитка і плацкарти. Від 24 до 6 годин до відправлення поїзда пасажиру виплачується повна вартість квитка і 50 відсотків вартості плацкарти. За менше ніж 6 годин до відправлення поїзда, але не більше 1 години після його відправлення — пасажиру вже не повертається плацкарта.

Якщо ж ви запізнились на потяг — у вас є година, щоб повернути квитки, пізніше цього терміну кошти не повертаються. Кошти повертаються на ту картку, якою ви оплатили квиток, протягом 30 робочих днів.

