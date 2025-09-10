Відео
Без втрати коштів — як повернути квитки на УЗ до закордонних міст

Без втрати коштів — як повернути квитки на УЗ до закордонних міст

Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 22:48
Як повернути квитки УЗ до Польщі, Румунії та Молдови — поради та інструкції туристам
Квиток УЗ. Фото: УНІАН

Через закрите небо над Україною, більшість громадян обирає подорожі до європейських міст саме потягами Укрзалізниці. Проте життя непередбачуване і плани можуть змінитися вмить.

Про те, як без втрати коштів повернути квитки на міжнародні напрямки, йдеться на сайті УЗ.

Читайте також:

Правила УЗ щодо повернення міжнародних квитків

За правилами компанії, квитки повертати треба на тій же платформі, де ви їх купували — на сайті чи в застосунку.

В УЗ пояснили, що мандрівники платять не лише за вартість квитка, а й додатково сплачують плацкарту — частина проїзного документа (квитка), частина вартості проїзду, яка засвідчує право пасажира на зайняття окремого нумерованого місця в залізничному вагоні, а також ПДВ, комісійний збір, збір за постіль та ставку.

Якщо пасажир повертає квиток міжнародного призначення — йому повертаються не менше ніж за 24 години до відправлення поїзда, то йому виплачується повна вартість квитка і плацкарти. Від 24 до 6 годин до відправлення поїзда пасажиру виплачується повна вартість квитка і 50 відсотків вартості плацкарти. За менше ніж 6 годин до відправлення поїзда, але не більше 1 години після його відправлення — пасажиру вже не повертається плацкарта.

Якщо ж ви запізнились на потяг — у вас є година, щоб повернути квитки, пізніше цього терміну кошти не повертаються. Кошти повертаються на ту картку, якою ви оплатили квиток, протягом 30 робочих днів.

Укрзалізниця подорож поїзди туризм квитки
Наталія Кушнір - Редактор
Автор:
Наталія Кушнір
