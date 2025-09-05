Кращі парки в Київській області — куди поїхати на вихідні

Резиденція "Межигір'я". Фото: googleusercontent.com

Вересень пестить українців своїм теплом, тож саме час влаштувати собі маленьку подорож. На Київщині є багато місць, де буде цікаво провести час з рідними та друзями.

Ферма страусів у селі Ясногородка

Вона розташована всього в 25 кілометрах від Києва. Ферма є найбільшою в Україні. Вона є домом для всіх видів страусів, які існують у світі. Тут можна не подивитися на птахів, а й навчитися "страусовій мові" й зробити кумедні та атмосферні кадри. В екопарку часто проводять різноманітні майстер-класи, а на території знаходяться багато локації, де можна смачно перекусити та відпочити.

Етно-комплекс "Українське село"

Це затишна база відпочинку із готелем, рестораном, затишними альтанками з мангалами, дитячими майданчиками та міні-зоопарком.

На її території також можна відвідати етнографічний музей та церкву. Відвідувачі можуть тут поселитися в одній з п'яти старовинних сільських хат, привезених із Полісся. Етно-комплекс розташований за 15 кілометрів від Києва по житомирській трасі у селі Бузова.

Резиденція "Межигір'я"

Відомий комплекс відпочинку, який раніше був резиденцією президента Віктора Януковича. Він розташований за 24 км від Києва. На його величезній території мешкає багато тварин, розташований унікальний автопарк, багато будиночків та неймовірні озера. Тут кожен може знайти розваги на свій смак.

Ландшафтний парк "Буки"

Він найдалі розташований від Києва — в 110 кілометрах в селі Буки. Парк поділений на 2 зони. В першій частині розташований фонтан, який раніше знаходився на Майдані Незалежності, а також храмовий комплекс із церквою Св. Євгена та дзвіницею Данила. В другій частині парку знаходиться маєток власників, міні-зоопарк та кумедні міні-статуї на березі річки. Після насиченої прогулянки можна пообідати в літніх кафе чи ресторані.

