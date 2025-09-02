В якій країні можна сісти у в'язницю — причина, що мають туристи

Лікар виписує лікарняний. Фото: freepik.com

В одній з країн світу працівники, які прикидаються хворими, щоб пропустити робити, можуть бути оштрафовані на тисячі євро. За порушення можна навіть потрапити до в'язниці.

Про це пише Daily Mail.

Суворе покарання в Саудівській Аравії

Міністерство охорони здоров'я Саудівської Аравії попередило, що симуляція хвороби є кримінальним злочином. Працівникам, яких викрили у брехні щодо свого стану здоров'я, загрожує штраф у розмірі 100 000 саудівських ріалів (близько 23 000 євро) або навіть рік в'язниці.

Щоб запобігти зловживанням, органи охорони здоров'я Саудівської Аравії запустили нову цифрову систему моніторингу, яка перевіряє записи про лікарняні.

Міністерство також попередило про відповідальність медичних працівників. Лікарі, які видають лікарняний лист без належних доказів або обґрунтування, можуть зіткнутися не тільки з дисциплінарними заходами, але й з юридичними санкціями, зокрема також на рік "загриміти" до в'язниці.

