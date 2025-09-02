Видео
Главная Travel Одна из стран мира сажает за "фейковые" больничные

Одна из стран мира сажает за "фейковые" больничные

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 15:32
В какой стране можно сесть в тюрьму — причины, имеющие отношение к туристам
Врач выписывает больничный. Фото: freepik.com

В одной из стран мира работники, которые притворяются больными, чтобы пропустить делать, могут быть оштрафованы на тысячи евро. За нарушение можно даже попасть в тюрьму.

Об этом пишет Daily Mail.

Суровое наказание в Саудовской Аравии

Министерство здравоохранения Саудовской Аравии предупредило, что симуляция болезни является уголовным преступлением. Работникам, которых уличили во лжи относительно своего состояния здоровья, грозит штраф в размере 100 000 саудовских риалов (около 23 000 евро) или даже год тюрьмы.

Одна з країн світу саджає за "фейкові" лікарняні - фото 1
Заключение в тюрьму. Фото: freepik.com

Чтобы предотвратить злоупотребления, органы здравоохранения Саудовской Аравии запустили новую цифровую систему мониторинга, которая проверяет записи о больничных.

Министерство также предупредило об ответственности медицинских работников. Врачи, которые выдают больничный лист без надлежащих доказательств или обоснования, могут столкнуться не только с дисциплинарными мерами, но и с юридическими санкциями, в том числе также на год "загреметь" в тюрьму.

путешествие здоровье Саудовская Аравия нарушения туризм
Наталья Кушнир - Редактор
Автор:
Наталья Кушнир
