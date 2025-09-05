Видео
Главная Travel Осень на Киевщине — четыре идеи для поездки на выходные

Осень на Киевщине — четыре идеи для поездки на выходные

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 20:01
Лучшие парки в Киевской области - куда поехать на выходные
Резиденция "Межигорье". Фото: googleusercontent.com

Сентябрь ласкает украинцев своим теплом, поэтому самое время устроить себе маленькое путешествие. На Киевщине есть много мест, где будет интересно провести время с родными и друзьями.

Новини.LIVE делятся подборкой локаций.

выходные путешествие осень Киевская область туризм
Наталья Кушнир - Редактор
Автор:
Наталья Кушнир
