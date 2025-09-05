Лучшие парки в Киевской области - куда поехать на выходные

Резиденция "Межигорье". Фото: googleusercontent.com

Сентябрь ласкает украинцев своим теплом, поэтому самое время устроить себе маленькое путешествие. На Киевщине есть много мест, где будет интересно провести время с родными и друзьями.

Новини.LIVE делятся подборкой локаций.

Ферма страусов в селе Ясногородка

Она расположена всего в 25 километрах от Киева. Ферма является крупнейшей в Украине. Она является домом для всех видов страусов, которые существуют в мире. Здесь можно не только посмотреть на птиц, но и научиться "страусиному языку" и сделать забавные и атмосферные кадры. В экопарке часто проводят различные мастер-классы, а на территории находятся много локаций, где можно вкусно перекусить и отдохнуть.

Этно-комплекс "Украинское село"

Это уютная база отдыха с отелем, рестораном, уютными беседками с мангалами, детскими площадками и мини-зоопарком.

На ее территории также можно посетить этнографический музей и церковь. Посетители могут здесь поселиться в одной из пяти старинных сельских хат, привезенных из Полесья. Этно-комплекс расположен в 15 километрах от Киева по житомирской трассе в селе Бузова.

Резиденция "Межигорье"

Известный комплекс отдыха, который ранее был резиденцией президента Виктора Януковича. Он расположен в 24 км от Киева. На его огромной территории обитает много животных, расположен уникальный автопарк, много домиков и невероятные озера. Здесь каждый может найти развлечения на свой вкус.

Ландшафтный парк "Буки"

Он дальше всего расположен от Киева - в 110 километрах в селе Буки. Парк разделен на 2 зоны. В первой части расположен фонтан, который ранее находился на Майдане Независимости, а также храмовый комплекс с церковью Св. Евгения и колокольней Даниила. Во второй части парка находится имение владельцев, мини-зоопарк и забавные мини-статуи на берегу реки. После насыщенной прогулки можно пообедать в летних кафе или ресторане.

