Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Travel Туристка раскрыла, как быстро найти потерянный багаж в аэропорту

Туристка раскрыла, как быстро найти потерянный багаж в аэропорту

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 20:01
Потерялся чемодан в аэропорту - как быстро найти свои вещи
Туристка в аэропорту. Фото: pexels.com

Ничто так не портит отпуск, как потерянный чемодан. Путешественник вынужден постоянно переживать из-за своих ценных вещей и документов.

Об этом пишет The Sun.

Реклама
Читайте также:

Что обязательно стоит сделать с чемоданом в аэропорту

Ценными советами поделилась туристка, которая посетила более 30 стран и неоднократно теряла чемодан. Женщина рассказала, что прежде всего, перед поездкой в аэропорт нужно прикрепить на чемодан контактную информацию на случай.

Никогда не следует указывать свой домашний адрес на багажной бирке, особенно если вы также оставляете там ключи от дома, лучше просто напишите номер мобильного телефона и свое имя. Таким образом с вами могут связаться работники аэропорта, где потеряется ваш чемодан.

Туристка розкрила, як швидко знайти загублений багаж в аеропорту - фото 1
Аэропорт. Фото: pexels.com

Также стоит положить в чемодан смарт-трекер, который с помощью приложения покажет вам, где находится ваш потерянный чемодан. Так есть шанс, что вы свяжетесь с аэропортом и быстро вернете себе вещи. Однако помните, что время от времени в них надо менять аккумуляторы.

Отдых в октябре — где самое теплое море в Европе.

Одна из стран мира сажает за "фейковые" больничные.

Осень на Киевщине — четыре идеи для поездки на выходные.

Любителей мест у окна в самолетах предупредили об угрозе.

Эксперт раскрыл, почему он никогда не бронирует гостиничные номера, заканчивающиеся цифрами "01".

самолет аэропорты путешествие лайфхаки советы туризм
Наталья Кушнир - Редактор
Автор:
Наталья Кушнир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации