Потерялся чемодан в аэропорту - как быстро найти свои вещи

Ничто так не портит отпуск, как потерянный чемодан. Путешественник вынужден постоянно переживать из-за своих ценных вещей и документов.

Ценными советами поделилась туристка, которая посетила более 30 стран и неоднократно теряла чемодан. Женщина рассказала, что прежде всего, перед поездкой в аэропорт нужно прикрепить на чемодан контактную информацию на случай.

Никогда не следует указывать свой домашний адрес на багажной бирке, особенно если вы также оставляете там ключи от дома, лучше просто напишите номер мобильного телефона и свое имя. Таким образом с вами могут связаться работники аэропорта, где потеряется ваш чемодан.

Также стоит положить в чемодан смарт-трекер, который с помощью приложения покажет вам, где находится ваш потерянный чемодан. Так есть шанс, что вы свяжетесь с аэропортом и быстро вернете себе вещи. Однако помните, что время от времени в них надо менять аккумуляторы.

