Главная Travel Любителей мест у окна в самолетах предупредили об угрозе

Любителей мест у окна в самолетах предупредили об угрозе

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 14:43
Почему опасно садиться возле окна в самолете - что стоит знать пассажирам
Пассажирка читает книгу у окна в самолете. Фото: freepik.com

Многие пассажиры обожают места в самолете возле иллюминатора, однако они могут нести угрозу здоровью. Солнечные лучи негативно влияют на человеческий организм.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Почему не стоит садиться возле окна в самолете

Канадская стюардесса призвала пассажиров обязательно защищать свою кожу, если они обожают сидеть у окна в самолете. Она объяснила, что всего за 60 минут на месте у окна вы получите такую же дозу радиации, как за 20 минут в солярии.

В частности, именно по этой причине бортпроводники и пилоты особенно подвержены риску развития рака кожи.

"Всегда наносите солнцезащитный крем в самолете и закрывайте шторки на окнах, если сидите у окна!", — призвала пассажиров стюардесса.

Любителів місць біля вікна в літаках попередили про загрозу - фото 1
Вредное солнечное излучение. Фото: freepik.com

По данным Фонда рака кожи, окна самолетов фильтруют УФ-лучи, которые вызывают солнечные ожоги, но не защищают от УФ-лучей, которые проникают глубже в кожу и могут привести к преждевременному старению и раку кожи. Исследования показали, что интенсивность таких лучей на высоте может быть втрое выше, чем на земле.

авиарейсы Солнце путешествие здоровье самолеты туризм
Наталья Кушнир - Редактор
Автор:
Наталья Кушнир
