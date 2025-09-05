Почему опасно садиться возле окна в самолете - что стоит знать пассажирам

Пассажирка читает книгу у окна в самолете. Фото: freepik.com

Многие пассажиры обожают места в самолете возле иллюминатора, однако они могут нести угрозу здоровью. Солнечные лучи негативно влияют на человеческий организм.

Об этом пишет Daily Mail.

Реклама

Читайте также:

Почему не стоит садиться возле окна в самолете

Канадская стюардесса призвала пассажиров обязательно защищать свою кожу, если они обожают сидеть у окна в самолете. Она объяснила, что всего за 60 минут на месте у окна вы получите такую же дозу радиации, как за 20 минут в солярии.

В частности, именно по этой причине бортпроводники и пилоты особенно подвержены риску развития рака кожи.

"Всегда наносите солнцезащитный крем в самолете и закрывайте шторки на окнах, если сидите у окна!", — призвала пассажиров стюардесса.

Вредное солнечное излучение. Фото: freepik.com

По данным Фонда рака кожи, окна самолетов фильтруют УФ-лучи, которые вызывают солнечные ожоги, но не защищают от УФ-лучей, которые проникают глубже в кожу и могут привести к преждевременному старению и раку кожи. Исследования показали, что интенсивность таких лучей на высоте может быть втрое выше, чем на земле.

Один из популярных курортов осенью будет раздавать бесплатные билеты на самолет.

Иностранец назвал три причины, почему Украина лучше Японии.

Топ-10 вещей, которые стоит сделать в Киеве в сентябре.

Турист показал новые плацкарты Укрзализныци.

Эксперт раскрыл, почему он никогда не бронирует гостиничные номера, заканчивающиеся цифрами "01".