Чому небезпечно сідати біля вікна в літаку — що варто знати пасажирам

Багато пасажирів обожнюють місця в літаку біля ілюмінатора, проте вони можуть нести загрозу здоров'ю. Сонячні промені негативно впливають на людський організм.

Про це пише Daily Mail.

Чому не варто сідати біля вікна в літаку

Канадська стюардеса закликала пасажирів обов'язково захищати свою шкіру, якщо вони обожнюють сидіти біля вікна в літаку. Вона пояснила, що всього за 60 хвилин на місці біля вікна ви отримаєте таку ж дозу радіації, як за 20 хвилин у солярії.

Зокрема, саме через цю причину бортпровідники та пілоти особливо схильні до ризику розвитку раку шкіри.

"Завжди наносьте сонцезахисний крем у літаку та закривайте шторки на вікнах, якщо сидите біля вікна!", — закликала пасажирів стюардеса.

Шкідливе сонячне випромінювання. Фото: freepik.com

За даними Фонду раку шкіри, вікна літаків фільтрують УФ-промені, які викликають сонячні опіки, але не захищають від УФ-променів, які проникають глибше в шкіру і можуть призвести до передчасного старіння та раку шкіри. Дослідження показали, що інтенсивність таких променів на висоті може бути втричі вищою, ніж на землі.

