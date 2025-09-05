Відео
Головна Travel Любителів місць біля вікна в літаках попередили про загрозу

Любителів місць біля вікна в літаках попередили про загрозу

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 14:43
Чому небезпечно сідати біля вікна в літаку — що варто знати пасажирам
Пасажирка читає книгу біля вікна в літаку. Фото: freepik.com

Багато пасажирів обожнюють місця в літаку біля ілюмінатора, проте вони можуть нести загрозу здоров'ю. Сонячні промені негативно впливають на людський організм.

Про це пише Daily Mail.

авіарейси Сонце подорож здоров'я літаки туризм
Наталія Кушнір - Редактор
Автор:
Наталія Кушнір
