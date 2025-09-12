Видео
Главная Экономика В УЗ объяснили, зачем покупать дополнительный билет для животных

В УЗ объяснили, зачем покупать дополнительный билет для животных

Дата публикации 12 сентября 2025 12:33
Перевозка собаки в поезде УЗ — зачем покупать билет для животного и сколько он стоит
Собака возле поезда. Фото: Pexels

Путешествуя Укрзализныцей, владельцы животных должны знать, какие действуют правила перевозки. В частности, допускается поездка с крупными собаками (более 45 см в холке) в купе при условии выкупа всех мест. Плюс обязательно надо приобрести отдельный билет на домашнего любимца.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, зачем брать билет на животное и сколько он стоит.

Читайте также:

Билет на животное в УЗ

Железнодорожный перевозчик проинформировал пассажиров об обновленных правилах перевозки домашних любимцев в поездах, опубликовав сообщение в социальной сети Facebook. Стало известно, что обязательным условием для путешествия с четвероногим является наличие:

  • отдельного билета для животного;
  • намордника;
  • поводка;
  • ветеринарного документа.

Некоторые пользователи Facebook поинтересовались в УЗ, зачем нужен дополнительный билет на собаку или кота, особенно в случае бронирования всех мест в купе. По утверждениям железнодорожного перевозчика, оформление перевозки животного — это обязательное требование, поскольку компания ведет специальный учет.

"Мы действуем согласно действующим правилам перевозки пассажиров и животных. Даже в случае выкупа всего купе нужно оформить перевозку собаки, поскольку ведем учет животных в поездах, это вопрос безопасности и ответственности за перевозку", — констатировали в Укрзализныце.

Билет на домашнего любимца — это отдельная багажная квитанция, которую можно оформить сразу при бронировании места для пассажира в мобильном приложении УЗ или кассе вокзала. Перевозка животного оплачивается как за 20 кг багажа. В комментариях украинцы писали, что платили за дополнительный билет 15-20 грн.

Что делать пассажирам с аллергией

Ранее мы рассказывали, какой алгоритм действий Укрзализныци в случае совместной поездки пассажира с животным и человека с аллергией. Если в одном купе путешествует домашний любимец, а кто-то из пассажиров страдает аллергической реакцией, то поездная бригада осуществляет рассадку людей в пределах вагона по желанию обеих сторон.

То есть проводник предложит другое комфортное место по договоренности пассажиров. В то же время непонятно, как действовать в случае отсутствия свободного места в купе или плацкарте. Эта проблема особенно актуальна для ажиотажных рейсов, в частности в западные регионы Украины.

Напомним, в некоторых случаях пассажирам с животным не нужно выкупать все места в купе. Это возможно при условии пребывания четвероногого (кота или небольшой собаки) в сумке-переноске в течение всего путешествия в поезде Укрзализныци.

Также мы писали, что в Украине животное не может быть наследником. Но владелец имеет право завещать имущество другому человеку и обязать его ухаживать за домашним любимцем. В США для этого часто создают специальные трасты.

Укрзализныця животные поезда собака билеты
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
