Головна Економіка В УЗ пояснили, навіщо купувати додатковий квиток для тварини

В УЗ пояснили, навіщо купувати додатковий квиток для тварини

Ua ru
Дата публікації: 12 вересня 2025 12:33
Перевезення собаки в поїзді УЗ — навіщо купувати квиток для тварини і скільки він коштує
Собака біля поїзда. Фото: Pexels

Подорожуючи Укрзалізницею власники тварин повинні знати, які діють правила перевезення. Зокрема, допускається поїздка з великими собаками (понад 45 см у холці) в купе за умови викупу всіх місць. Плюс обов’язково треба придбати окремий квиток на домашнього улюбленця.

Сайт Новини.LIVE розповідає, навіщо брати квиток на тварину і скільки він коштує.

Читайте також:

Квиток на тварину в УЗ

Залізничний перевізник проінформував пасажирів щодо оновлених правил перевезення домашніх улюбленців у поїздах, опублікувавши допис у соціальній мережі Facebook. Стало відомо, що обов’язковою умовою для подорожі з чотирилапим є наявність:

  • окремого квитка для тварини;
  • намордника;
  • повідця;
  • ветеринарного документа.

Деякі користувачі Facebook поцікавилися в УЗ, навіщо потрібен додатковий квиток на собаку чи кота, особливо в разі бронювання всіх місць у купе. За твердженнями залізничного перевізника, оформлення перевезення тварини — це обов’язкова вимога, оскільки компанія веде спеціальний облік.

"Ми діємо згідно з чинними правилами перевезення пасажирів і тварин. Навіть у випадку викупу всього купе потрібно оформити перевезення собаки, оскільки ведемо облік тварин у поїздах, це питання безпеки та відповідальності за перевезення", — констатували в Укрзалізниці.

Квиток на хатнього улюбленця — це окрема багажна квитанція, яку можна оформити одразу при бронюванні місця для пасажира в мобільному застосунку УЗ чи касі вокзалу. Перевезення тварини оплачується як за 20 кг багажу. В коментарях до допису українці писали, що платили за додатковий квиток 15-20 грн.

Що робити пасажирам з алергією

Раніше ми розповідали, який алгоритм дій Укрзалізниці у випадку спільної поїздки пасажира з твариною і людини з алергією. Якщо в одному купе подорожує хатній улюбленець, а хтось із пасажирів страждає на алергічну реакцію, то поїзна бригада розсаджує людей у межах вагона за бажанням обох сторін.

Тобто провідник запропонує інше комфортне місце за домовленістю пасажирів. Водночас незрозуміло, які діяти у випадку відсутності вільного місця в купе чи плацкарті. Ця проблема особливо актуальна для ажіотажних рейсів, зокрема до західних регіонів України.

Нагадаємо, в деяких випадках пасажирам із тваринами не потрібно викупляти всі місця в купе. Це можливо за умови перебування чотирилапого (кота або невеликої собаки) в сумці-переносці протягом усієї подорожі в поїзді Укрзалізниці.

Також ми писали, що в Україні тварина не може бути спадкоємцем. Але власник має право заповісти майно іншій людині та зобов’язати її доглядати за домашнім улюбленцем. У США для цього часто створюють спеціальні трасти.

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
