Квитки на поїзд УЗ Київ — Відень — як купити, скільки коштують і чи є альтернатива

Українці можуть добратися до Відня кількома поїздами. Наприклад, безпересадковим рейсом із Києва чи новим маршрутом із Ужгорода завдяки відкриттю колії європейського стандарту. Вибір залежить не тільки від вартості квитків, оскільки "зловити" вільні місця дуже важко.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує доїхати до Відня поїздами УЗ.

Квитки на поїзд УЗ Київ — Відень

Потрапити на прямий рейс №749 із Києва дуже непросто, оскільки квитки можна придбати лише онлайн у мобільному застосунку залізничного оператора після верифікації акаунту через Дія.Підпис. Але забронювати місце в поїзді вийде далеко не в кожного охочого, оскільки квитки розкуповують миттєво.

Прямий рейс обійдеться українцям мінімум у 3 844 грн. Це вартість поїздки у тримісному купе. Досвідчені мандрівники радять обирати нижні полиці, тоді подорож стане менш незручною. А ще краще — скористатися альтернативним варіантом: добратися з Києва в Ужгород і купити квиток на поїзд, що курсує євроколією.

Як доїхати з Ужгорода у Відень

У вересні 2025 року відбулося відкриття довгоочікуваної колії європейського стандарту, що з’єднала Ужгород з кількома містами Європи. Тепер українці мають змогу напряму подорожувати в ЄС, без пересадок на кордоні. Один із таких рейсів — №146 Ужгород — Будапешт — Відень.

Вартість квитка на поїзд Ужгород — Відень. Фото: скриншот

Відправлення здійснюється щоденно за таким графіком:

виїзд з Ужгорода о 8:09;

зупинка в Будапешті о 14:20;

прибуття у Відень о 17:20.

У зворотному напрямку поїзд відправляється о 10:42 (Відень) і прибуває в Україну о 22:35. Квитки доступні в мобільному застосунку Укрзалізниці, на офіційному сайті перевізника, а також на сайті угорської компанії (оскільки відбувається зупинка в Будапешті).

Щоб доїхати з Ужгорода до Відня, пасажирам УЗ потрібно заплатити:

від 2 221 грн — за місце у другому класі;

від 3 516 грн — за місце у першому класі.

Квиток до Будапешта коштує дешевше (раптом українцям знадобиться пересадка): від 1 220 грн у другому класі та від 1 802 грн у першому класі.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, власники домашніх тварин повинні купувати додатковий квиток на свого улюбленця, коли подорожують Укрзалізницею і навіть в разі бронювання всього купе. Це необхідно для ведення обліку чотирилапих у поїздах.

Також ми писали, що УЗ радить завчасно планувати подорож, бо чим ближче до відправлення поїзда пасажир здає квиток, тим більші його фінансові втрати. Повернення можливе лише онлайн, а гроші надходять на картку до 30 днів.