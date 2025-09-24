Льготы для ветеранов — в каком транспорте стоимость проезда покрывает государство

Украинский военный у железнодорожного вокзала. Фото: УНИАН

Право ветеранов на бесплатный проезд в общественном транспорте — важная часть социальной политики государства. Оно закреплено законодательно, и все перевозчики обязаны его соблюдать. Министерство юстиции Украины предоставило разъяснения относительно того.

О том, где действует льгота, что делать в случае незаконного отказа и как компенсируются расходы перевозчиков, объяснили в Министерстве юстиции Украины.

Кто имеет право на льготный проезд

Бесплатный проезд предоставляется участникам боевых действий, лицам, приравненным к ним, а также людям с инвалидностью, полученной в результате участия в войне. Полный перечень категорий определен в статье 6 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". Льгота действует:

В пригородных и междугородных автобусах. На пригородных железнодорожных и водных маршрутах. Во всех видах городского пассажирского транспорта, кроме такси. В межсельском автомобильном транспорте общего пользования.

Льгота предоставляется независимо от расстояния и места жительства при наличии удостоверения установленного образца или электронного билета (если используется автоматизированная система учета). Удостоверение выдается бесплатно.

Ответственность перевозчиков за отказ в льготной перевозке ветеранов

Отказ ветеранам в льготной перевозке является нарушением закона. Статья 37 Закона Украины "Об автомобильном транспорте" запрещает такой отказ, а статья 133-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает штраф в размере 850 грн.

Органы автомобильного и электротранспорта рассматривают такие нарушения и накладывают административные взыскания в соответствии со ст. 229 КУоАП. Если вам отказали в бесплатном проезде, нужно:

зафиксировать время и маршрут поездки;

сохранить билет, если его покупали;

по возможности иметь свидетелей инцидента;

узнать название и контакты перевозчика;

записать ФИО водителя и номер транспортного средства.

Если водитель отказывается ехать без оплаты или кассир автостанции отказывает в бесплатном билете при наличии мест, следует вызвать полицию. Также можно обращаться в территориальные подразделения Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) для защиты своих прав.

Как происходит финансирование льготного проезда для ветеранов

Расходы перевозчиков на перевозку ветеранов и членов их семей компенсируются из местных бюджетов в соответствии со статьей 91 Бюджетного кодекса Украины. Эти выплаты включены в расходы местных социальных программ. Местные власти планируют эти расходы и контролируют их целевое использование.

