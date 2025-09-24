Пільги для ветеранів — в якому транспорті вартість проїзду покриває держава

Український військовий у залізничному вокзалі. Фото: УНІАН

Право ветеранів на безоплатний проїзд у громадському транспорті — важлива частина соціальної політики держави. Воно закріплене законодавчо, і всі перевізники зобов’язані його дотримуватися. Міністерство юстиції України надало роз’яснення щодо того.

Про те, де чинна пільга, що робити у разі незаконної відмови та як компенсуються витрати перевізників, пояснили в Міністерстві юстиції України.

Хто має право на пільговий проїзд

Безплатний проїзд надається учасникам бойових дій, особам, прирівняним до них, а також людям з інвалідністю, отриманою внаслідок участі у війні. Повний перелік категорій визначено у статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Пільга чинна:

У приміських та міжміських автобусах. На приміських залізничних та водних маршрутах. У всіх видах міського пасажирського транспорту, окрім таксі. У міжсільському автомобільному транспорті загального користування.

Пільга надається незалежно від відстані та місця проживання за наявності посвідчення встановленого зразка або електронного квитка (якщо використовується автоматизована система обліку). Посвідчення видається безплатно.

Відповідальність перевізників за відмову в пільговому перевезенні ветеранів

Відмова ветеранам у пільговому перевезенні є порушенням закону. Стаття 37 Закону України "Про автомобільний транспорт" забороняє таку відмову, а стаття 133-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає штраф у розмірі 850 грн.

Органи автомобільного та електротранспорту розглядають такі порушення та накладають адміністративні стягнення відповідно до ст. 229 КУпАП. Якщо вам відмовили у безоплатному проїзді, потрібно:

зафіксувати час і маршрут поїздки;

зберегти квиток, якщо його купували;

за можливості мати свідків інциденту;

дізнатися назву та контакти перевізника;

записати ПІБ водія та номер транспортного засобу.

Якщо водій відмовляється їхати без сплати або касир автостанції відмовляє у безоплатному квитку за наявності місць, слід викликати поліцію. Також можна звертатися до територіальних підрозділів Державної служби України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) для захисту своїх прав.

Як відбувається фінансування пільгового проїзду для ветеранів

Витрати перевізників на перевезення ветеранів та членів їхніх сімей компенсуються з місцевих бюджетів відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України. Ці виплати включені до видатків місцевих соціальних програм. Місцева влада планує ці витрати та контролює їх цільове використання.

