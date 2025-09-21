Відео
Пільги в транспорті — кому не потрібно платити за проїзд восени

Пільги в транспорті — кому не потрібно платити за проїзд восени

Ua ru
Дата публікації: 21 вересня 2025 07:15
Безплатний проїзд в міському транспорті восени 2025 — кому не потрібно купувати квиток
Люди на зупинці міського транспорту. Фото: Новини.LIVE

В Україні функціонує розгалужена система громадського транспорту, яка включає автобуси, тролейбуси, трамваї та метро. Для більшості пасажирів проїзд платний, але, для деяких категорій громадян, держава передбачила пільги.

Про те, хто має право на безплатний проїзд в громадському транспорті восени 2025 року, зазначається на сайті "Департаменту соціальної та ветеранської політики".

Читайте також:

Хто восени 2025 року має пільги в громадському транспорті

У 2025 році безплатно користуватися наземним та підземним громадським транспортом у Києві можуть певні категорії громадян. Серед тих, хто має право на пільговий проїзд:

  1. Пенсіонери за віком.
  2. Учасники бойових дій та прирівняні до них особи.
  3. Діти з багатодітних сімей та батьки багатодітних родин.
  4. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.
  5. Колишні неповнолітні в’язні нацистських таборів та гетто.
  6. Постраждалі та реабілітовані учасники Революції Гідності.
  7. Непрацюючі люди, які доглядають за інвалідами або літніми людьми.
  8. Люди з інвалідністю, зокрема внаслідок війни, та ті, хто їх супроводжує.
  9. Люди, постраждалі від Чорнобильської катастрофи, та діти з інвалідністю, пов’язаною з аварією.
  10. Ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, пожежної охорони, Національної поліції та інших держслужб.
  11. Учні шкіл, курсанти військових навчальних закладів та студенти деяких навчальних закладів в період навчання(деякі категорії зі знижкою 50%).

Щоб скористатися пільгою, людина має надати відповідне посвідчення або електронну картку "Картка киянина".

Що ще варто знати українцям

Раніше ми писали, що безоплатний проїзд у громадському транспорті є однією з важливих соціальних гарантій, яку держава надає значній кількості громадян. Від 1 вересня такою можливістю зможуть скористатися ще дві нові категорії населення.

Також ми розповідали, що метрополітен добре знайомий майже кожному українцю. Він дозволяє швидко діставатися на роботу, навчання чи у справах. Звичайний квиток коштує 8 гривень, однак для окремих пасажирів ціна може бути вищою.

транспорт пільги пассажиры проїзд громадський транспорт
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
