Безплатний проїзд в міському транспорті восени 2025 — кому не потрібно купувати квиток

В Україні функціонує розгалужена система громадського транспорту, яка включає автобуси, тролейбуси, трамваї та метро. Для більшості пасажирів проїзд платний, але, для деяких категорій громадян, держава передбачила пільги.

Про те, хто має право на безплатний проїзд в громадському транспорті восени 2025 року, зазначається на сайті "Департаменту соціальної та ветеранської політики".

Хто восени 2025 року має пільги в громадському транспорті

У 2025 році безплатно користуватися наземним та підземним громадським транспортом у Києві можуть певні категорії громадян. Серед тих, хто має право на пільговий проїзд:

Пенсіонери за віком. Учасники бойових дій та прирівняні до них особи. Діти з багатодітних сімей та батьки багатодітних родин. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Колишні неповнолітні в’язні нацистських таборів та гетто. Постраждалі та реабілітовані учасники Революції Гідності. Непрацюючі люди, які доглядають за інвалідами або літніми людьми. Люди з інвалідністю, зокрема внаслідок війни, та ті, хто їх супроводжує. Люди, постраждалі від Чорнобильської катастрофи, та діти з інвалідністю, пов’язаною з аварією. Ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, пожежної охорони, Національної поліції та інших держслужб. Учні шкіл, курсанти військових навчальних закладів та студенти деяких навчальних закладів в період навчання(деякі категорії зі знижкою 50%).

Щоб скористатися пільгою, людина має надати відповідне посвідчення або електронну картку "Картка киянина".

