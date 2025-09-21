Бесплатный проезд в городском транспорте осенью 2025 — кому не нужно покупать билет

Люди на остановке городского транспорта. Фото: Новини.LIVE

В Украине функционирует разветвленная система общественного транспорта, которая включает автобусы, троллейбусы, трамваи и метро. Для большинства пассажиров проезд платный, но, для некоторых категорий граждан, государство предусмотрело льготы.

О том, кто имеет право на бесплатный проезд в общественном транспорте осенью 2025 года, отмечается на сайте "Департамента социальной и ветеранской политики".

Реклама

Читайте также:

Кто осенью 2025 года имеет льготы в общественном транспорте

В 2025 году бесплатно пользоваться наземным и подземным общественным транспортом в Киеве могут определенные категории граждан. Среди тех, кто имеет право на льготный проезд:

Пенсионеры по возрасту. Участники боевых действий и приравненные к ним лица. Дети из многодетных семей и родители многодетных семей. Дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки. Бывшие несовершеннолетние узники нацистских лагерей и гетто. Пострадавшие и реабилитированные участники Революции Достоинства. Неработающие люди, которые ухаживают за инвалидами или пожилыми людьми. Люди с инвалидностью, в частности в результате войны, и те, кто их сопровождает. Люди, пострадавшие от Чернобыльской катастрофы, и дети с инвалидностью, связанной с аварией. Ветераны военной службы, органов внутренних дел, пожарной охраны, Национальной полиции и других госслужб. Ученики школ, курсанты военных учебных заведений и студенты некоторых учебных заведений в период обучения (некоторые категории со скидкой 50%).

Чтобы воспользоваться льготой, человек должен предоставить соответствующее удостоверение или электронную карточку "Картка киянина".

Что еще стоит знать украинцам

Ранее мы писали, что бесплатный проезд в общественном транспорте является одной из важных социальных гарантий, которую государство предоставляет значительному количеству граждан. С 1 сентября такой возможностью смогут воспользоваться еще две новые категории населения.

Также мы рассказывали, что метрополитен хорошо знаком почти каждому украинцу. Он позволяет быстро добираться на работу, учебу или по делам. Обычный билет стоит 8 гривен, однако для отдельных пассажиров цена может быть выше.