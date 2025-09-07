Не всегда 8 гривен — за что берут доплату у пассажиров метро в 2025 году

Проезд в метро — сколько стоит билет и за что берут доплату
Большинство украинцев хотя бы раз пользовались метро. Подземка помогает быстро добираться на работу, учебу или другие встречи. Обычно поездка стоит 8 гривен, но для некоторых пассажиров тариф может быть выше.
Сколько платят за проезд в метро большинство пассажиров
Многие, проходя через турникет или садясь в вагон, не обращают внимания на установленные ограничения для пассажиров. В то же время правила перевозки багажа строго регламентированы, а их соблюдение помогает избежать неприятностей и дополнительных расходов. В 2025 году пассажиры могут бесплатно перевозить:
- музыкальные инструменты в чехле или упаковке;
- небольшие сумки, рюкзаки и чемоданы в качестве ручной клади;
- спортивное оборудование (санки, лыжи, коньки, велосипеды и т.д.) в надлежащей упаковке;
- детские коляски, инвалидные кресла, трости, костыли и другие вспомогательные средства для людей с инвалидностью;
- контейнеры, коробки или клетки, если сумма трех измерений (длина, ширина, высота) не превышает 120 см.
За что нужно доплачивать в метро в 2025 году
Иногда пассажирам отказывают в доступе в метро из-за слишком большого багажа или просят оплатить его отдельно. Платными считаются вещи, если их размер в сумме трех измерений равен или превышает 120 см. К такому багажу также относятся:
- длинные предметы свыше 150 см;
- рулоны диаметром от 10 см и длиной более 100 см.
Стоимость перевозки крупногабаритного багажа соответствует цене стандартной поездки, при этом разрешается перевозить не более двух таких предметов. Таким образом, с громоздкими вещами стоимость одной поездки составит не менее 16 гривен, а с двумя единицами такого багажа — 24 гривны.
