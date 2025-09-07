Не всегда 8 гривен — за что берут доплату у пассажиров метро в 2025 году

Вход в метрополитен. Фото: УНИАН

Большинство украинцев хотя бы раз пользовались метро. Подземка помогает быстро добираться на работу, учебу или другие встречи. Обычно поездка стоит 8 гривен, но для некоторых пассажиров тариф может быть выше.

О том, почему в 2025 году некоторые пассажиры должны платить больше за проезд в метро, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Сколько платят за проезд в метро большинство пассажиров

Многие, проходя через турникет или садясь в вагон, не обращают внимания на установленные ограничения для пассажиров. В то же время правила перевозки багажа строго регламентированы, а их соблюдение помогает избежать неприятностей и дополнительных расходов. В 2025 году пассажиры могут бесплатно перевозить:

музыкальные инструменты в чехле или упаковке;

небольшие сумки, рюкзаки и чемоданы в качестве ручной клади;

спортивное оборудование (санки, лыжи, коньки, велосипеды и т.д.) в надлежащей упаковке;

детские коляски, инвалидные кресла, трости, костыли и другие вспомогательные средства для людей с инвалидностью;

контейнеры, коробки или клетки, если сумма трех измерений (длина, ширина, высота) не превышает 120 см.

За что нужно доплачивать в метро в 2025 году

Иногда пассажирам отказывают в доступе в метро из-за слишком большого багажа или просят оплатить его отдельно. Платными считаются вещи, если их размер в сумме трех измерений равен или превышает 120 см. К такому багажу также относятся:

длинные предметы свыше 150 см;

рулоны диаметром от 10 см и длиной более 100 см.

Стоимость перевозки крупногабаритного багажа соответствует цене стандартной поездки, при этом разрешается перевозить не более двух таких предметов. Таким образом, с громоздкими вещами стоимость одной поездки составит не менее 16 гривен, а с двумя единицами такого багажа — 24 гривны.

Ранее мы писали, что в Украине отдельные категории граждан могут бесплатно пользоваться общественным транспортом, предъявив соответствующее удостоверение.

Также мы рассказывали, что киевляне могут не беспокоиться о плате за проезд. Во время военного положения повышение тарифы не планируется, а слухи об их увеличении являются ложными.