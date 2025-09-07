Не завжди 8 гривень — за що беруть доплату у пасажирів метро у 2025 році

Вхід в метрополітен. Фото: УНІАН

Більшість українців хоча б раз користувалися метро. Підземка допомагає швидко добиратися на роботу, навчання або інші зустрічі. Зазвичай поїздка коштує 8 гривень, але для деяких пасажирів тариф може бути вищим.

Про те, чому у 2025 році деякі пасажири повинні платити більше за проїзд в метро, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Скільки платять за проїзд в метро більшість пасажирів

Багато хто, проходячи через турнікет або сідаючи у вагон, не звертає уваги на встановлені обмеження для пасажирів. Водночас правила перевезення багажу суворо регламентовані, а їх дотримання допомагає уникнути неприємностей та додаткових витрат. У 2025 році пасажири можуть безплатно перевозити:

музичні інструменти у чохлі або пакуванні;

невеликі сумки, рюкзаки та валізи як ручну поклажу;

спортивне обладнання (санки, лижі, ковзани, велосипеди тощо) у належній упаковці;

дитячі візочки, інвалідні крісла, тростини, милиці та інші допоміжні засоби для людей з інвалідністю;

контейнери, коробки або клітки, якщо сума трьох вимірів (довжина, ширина, висота) не перевищує 120 см.

За що потрібно доплачувати в метро у 2025 році

Іноді пасажирам відмовляють у доступі до метро через надто великий багаж або просять оплатити його окремо. Платними вважаються речі, якщо їх розмір у сумі трьох вимірів дорівнює або перевищує 120 см. До такого багажу також відносяться:

довгі предмети понад 150 см;

рулони діаметром від 10 см і довжиною понад 100 см.

Вартість перевезення великогабаритного багажу відповідає ціні стандартної поїздки, при цьому дозволяється перевозити не більше двох таких предметів. Таким чином, з громіздкими речами вартість однієї поїздки становитиме щонайменше 16 гривень, а з двома одиницями такого багажу — 24 гривні.

