Головна Економіка Проїзд у метро — скільки коштує квиток та за що беруть доплату

Проїзд у метро — скільки коштує квиток та за що беруть доплату

Ua ru
Дата публікації: 7 вересня 2025 17:30
Не завжди 8 гривень — за що беруть доплату у пасажирів метро у 2025 році
Вхід в метрополітен. Фото: УНІАН

Більшість українців хоча б раз користувалися метро. Підземка допомагає швидко добиратися на роботу, навчання або інші зустрічі. Зазвичай поїздка коштує 8 гривень, але для деяких пасажирів тариф може бути вищим.

Про те, чому у 2025 році деякі пасажири повинні платити більше за проїзд в метро, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Читайте також:

Скільки платять за проїзд в метро більшість пасажирів

Багато хто, проходячи через турнікет або сідаючи у вагон, не звертає уваги на встановлені обмеження для пасажирів. Водночас правила перевезення багажу суворо регламентовані, а їх дотримання допомагає уникнути неприємностей та додаткових витрат. У 2025 році пасажири можуть безплатно перевозити:

  • музичні інструменти у чохлі або пакуванні;
  • невеликі сумки, рюкзаки та валізи як ручну поклажу;
  • спортивне обладнання (санки, лижі, ковзани, велосипеди тощо) у належній упаковці;
  • дитячі візочки, інвалідні крісла, тростини, милиці та інші допоміжні засоби для людей з інвалідністю;
  • контейнери, коробки або клітки, якщо сума трьох вимірів (довжина, ширина, висота) не перевищує 120 см.

За що потрібно доплачувати в метро у 2025 році

Іноді пасажирам відмовляють у доступі до метро через надто великий багаж або просять оплатити його окремо. Платними вважаються речі, якщо їх розмір у сумі трьох вимірів дорівнює або перевищує 120 см. До такого багажу також відносяться:

  • довгі предмети понад 150 см;
  • рулони діаметром від 10 см і довжиною понад 100 см.

Вартість перевезення великогабаритного багажу відповідає ціні стандартної поїздки, при цьому дозволяється перевозити не більше двох таких предметів. Таким чином, з громіздкими речами вартість однієї поїздки становитиме щонайменше 16 гривень, а з двома одиницями такого багажу — 24 гривні.

Раніше ми писали, що в Україні окремі категорії громадян можуть безплатно користуватися громадським транспортом, пред’явивши відповідне посвідчення.

Також ми розповідали, що кияни можуть не турбуватися про плату за проїзд. Під час воєнного стану підвищення тарифи не планується, а чутки про їхнє збільшення є неправдивими.

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
