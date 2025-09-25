Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Пільги для пасажирів УЗ — хто отримає 50% знижки з 1 жовтня

Пільги для пасажирів УЗ — хто отримає 50% знижки з 1 жовтня

Ua ru
Дата публікації: 25 вересня 2025 19:10
Квитки на потяги Укрзалізниці за пів ціни — кому надаватимуть знижку з 1 жовтня
Люди йдуть на потяг. Фото: УНІАН

Деякі українці мають право користуватись послугами Укрзалізниці безплатно або зі значними знижками. Однак для визначених категорій громадян пільги діють не весь рік, а лише в певний період.

Про те, хто з жовтня 2025 року зможе придбати квиток на потяг за пів ціни, зазначається у Додатку 2 "Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України".

Реклама
Читайте також:

Хто матиме 50% знижки на залізничні квитки з жовтня

З 1 жовтня деякі українці зможуть економити на поїздках потягами. Укрзалізниця надаватиме 50% знижки на квитки внутрішнього сполучення для багатьох категорій пасажирів. Пільгами зможуть користуватись:

  1. Жертви нацистських переслідувань: безплатний проїзд 1 раз на два роки або 50 % знижки в період з 01 жовтня до 15 травня без обмеження кількості поїздок.
  2. Пасажири з інвалідністю внаслідок війни III групи: безплатний проїзд 1 раз на два роки або 50% знижки з 1 жовтня до 15 травня без обмеження кількості поїздок.
  3. Громадяни з інвалідністю внаслідок війни (I та II групи): безплатний проїзд 1 раз на рік та 50% знижки з 1 жовтня до 15 травня без обмеження кількості поїздок.
  4. Люди з інвалідністю І групи та діти з інвалідністю: 50% знижки на проїзд з 1 жовтня до 15 травня без обмеження кількості поїздок. Супроводжуюча особа (не більше однієї) також має право на 50% знижки під час спільної поїздки.
  5. Супроводжуючі людей з інвалідністю внаслідок війни I групи та учасників бойових дій: 50% знижки 1 раз на рік під час супроводження, а також 50% знижки з 1 жовтня до 15 травня без обмеження кількості поїздок у разі спільної поїздки.

Щоб отримати знижку, пасажиру потрібно надати посвідчення, що підтверджує право на пільговий проїзд.

Хто може користуватися знижками Укрзалізниці протягом року

Діти та студенти мають знижки на потяги Укрзалізниці протягом всього року:

  • діти віком від 6 до 14 років отримують 25% знижки на квитки у внутрішньому сполученні; 
  • студенти та учні закладів освіти можуть користуватися 50% знижками у всіх вагонах внутрішнього сполучення.

Окрім того, учасники бойових дій можуть скористатися безплатним проїздом один раз на два роки або отримати 50% знижки один раз на рік. Батьки військовослужбовців, які загинули, померли або пропали безвісти, мають право на 50% знижки у всіх категоріях поїздів внутрішнього сполучення.

Раніше ми писали, що ветерани мають законне право на безплатний проїзд у громадському транспорті, яке забезпечується всіма перевізниками. 

Також ми розповідали, що власники тварин, які подорожують Укрзалізницею, повинні дотримуватися правил перевезення. Великі собаки (вище 45 см у холці) можуть їхати в купе лише за умови викупу всіх місць і наявності окремого квитка для тварини.

Укрзалізниця транспорт поїзди пільги пассажиры квитки
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації