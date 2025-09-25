Квитки на потяги Укрзалізниці за пів ціни — кому надаватимуть знижку з 1 жовтня

Люди йдуть на потяг. Фото: УНІАН

Деякі українці мають право користуватись послугами Укрзалізниці безплатно або зі значними знижками. Однак для визначених категорій громадян пільги діють не весь рік, а лише в певний період.

Про те, хто з жовтня 2025 року зможе придбати квиток на потяг за пів ціни, зазначається у Додатку 2 "Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України".

Хто матиме 50% знижки на залізничні квитки з жовтня

З 1 жовтня деякі українці зможуть економити на поїздках потягами. Укрзалізниця надаватиме 50% знижки на квитки внутрішнього сполучення для багатьох категорій пасажирів. Пільгами зможуть користуватись:

Жертви нацистських переслідувань: безплатний проїзд 1 раз на два роки або 50 % знижки в період з 01 жовтня до 15 травня без обмеження кількості поїздок. Пасажири з інвалідністю внаслідок війни III групи: безплатний проїзд 1 раз на два роки або 50% знижки з 1 жовтня до 15 травня без обмеження кількості поїздок. Громадяни з інвалідністю внаслідок війни (I та II групи): безплатний проїзд 1 раз на рік та 50% знижки з 1 жовтня до 15 травня без обмеження кількості поїздок. Люди з інвалідністю І групи та діти з інвалідністю: 50% знижки на проїзд з 1 жовтня до 15 травня без обмеження кількості поїздок. Супроводжуюча особа (не більше однієї) також має право на 50% знижки під час спільної поїздки. Супроводжуючі людей з інвалідністю внаслідок війни I групи та учасників бойових дій: 50% знижки 1 раз на рік під час супроводження, а також 50% знижки з 1 жовтня до 15 травня без обмеження кількості поїздок у разі спільної поїздки.

Щоб отримати знижку, пасажиру потрібно надати посвідчення, що підтверджує право на пільговий проїзд.

Хто може користуватися знижками Укрзалізниці протягом року

Діти та студенти мають знижки на потяги Укрзалізниці протягом всього року:

діти віком від 6 до 14 років отримують 25% знижки на квитки у внутрішньому сполученні;

студенти та учні закладів освіти можуть користуватися 50% знижками у всіх вагонах внутрішнього сполучення.

Окрім того, учасники бойових дій можуть скористатися безплатним проїздом один раз на два роки або отримати 50% знижки один раз на рік. Батьки військовослужбовців, які загинули, померли або пропали безвісти, мають право на 50% знижки у всіх категоріях поїздів внутрішнього сполучення.

Раніше ми писали, що ветерани мають законне право на безплатний проїзд у громадському транспорті, яке забезпечується всіма перевізниками.

Також ми розповідали, що власники тварин, які подорожують Укрзалізницею, повинні дотримуватися правил перевезення. Великі собаки (вище 45 см у холці) можуть їхати в купе лише за умови викупу всіх місць і наявності окремого квитка для тварини.