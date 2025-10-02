Збій в Укрзалізниці — чому недоступні онлайн-сервіси та як пасажирам купити квитки

Пасажири УЗ. Фото: Укрзалізниця/Telegram

Укрзалізниця попередила про тимчасовий збій в інтернет-провайдера, який унеможливив купівлю квитків на потяги. Пасажири УЗ не зможуть певний час забронювати місця через мобільний застосунок або офіційний сайт перевізника.

Про це пресслужба компанії повідомила в Telegram-каналі УЗ.

Як купити квитки на потяги УЗ

У четвер, 2 жовтня, стався технічний збій, через що онлайн-купівля квитків на всі рейси залізничного перевізника стала недоступною. Проте пасажири можуть звернутися в каси вокзалів, де продовжується реалізація проїзних документів без змін.

"Технічний збій в інтернет-провайдера. Тимчасово недоступні онлайн-сервіси компанії, зокрема застосунок для купівлі квитків та офіційний сайт. Найближчим часом роботу сервісів буде відновлено. Квитки доступні у касах", — йдеться в повідомленні компанії.

Укрзалізниця не уточнила, що саме спричинило проблему. Не можна виключати можливість кібератаки, але деталі ситуації відкриють пізніше. Востаннє масштабний збій стався 23 березня 2025 року, коли зовнішня атака на системи призвела до припинення функціонування онлайн-сервісів.

На відновлення довелося витратити кілька днів. Але залізничний перевізник навіть у складних умовах зміг підтримувати стабільний рух поїздів та організувати операційні процеси.

UPD: станом на 14:02 роботу онлайн-інструментів повністю відновили.

