Головна Економіка Українці не можуть купити квитки на потяги УЗ онлайн — що сталося

Українці не можуть купити квитки на потяги УЗ онлайн — що сталося

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 13:36
Збій в Укрзалізниці — чому недоступні онлайн-сервіси та як пасажирам купити квитки
Пасажири УЗ. Фото: Укрзалізниця/Telegram

Укрзалізниця попередила про тимчасовий збій в інтернет-провайдера, який унеможливив купівлю квитків на потяги. Пасажири УЗ не зможуть певний час забронювати місця через мобільний застосунок або офіційний сайт перевізника.

Про це пресслужба компанії повідомила в Telegram-каналі УЗ.

Читайте також:

Як купити квитки на потяги УЗ

У четвер, 2 жовтня, стався технічний збій, через що онлайн-купівля квитків на всі рейси залізничного перевізника стала недоступною. Проте пасажири можуть звернутися в каси вокзалів, де продовжується реалізація проїзних документів без змін.

"Технічний збій в інтернет-провайдера. Тимчасово недоступні онлайн-сервіси компанії, зокрема застосунок для купівлі квитків та офіційний сайт. Найближчим часом роботу сервісів буде відновлено. Квитки доступні у касах", — йдеться в повідомленні компанії.

Укрзалізниця не уточнила, що саме спричинило проблему. Не можна виключати можливість кібератаки, але деталі ситуації відкриють пізніше. Востаннє масштабний збій стався 23 березня 2025 року, коли зовнішня атака на системи призвела до припинення функціонування онлайн-сервісів.

На відновлення довелося витратити кілька днів. Але залізничний перевізник навіть у складних умовах зміг підтримувати стабільний рух поїздів та організувати операційні процеси.

UPD: станом на 14:02 роботу онлайн-інструментів повністю відновили.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, пасажири Укрзалізниці часто забирають з поїздів склянки, підсклянники чи постільну білизну. Провідники скаржаться, що за ці "сувеніри" вираховують гроші з їх зарплати, тому просять людей не красти.

Також ми писали, що пенсіонери в Україні безплатно їздять лише у приміських електричках та міському комунальному транспорті (автобуси, трамваї, тролейбуси). Для потягів далекого сполучення знижки доступні не всім.

поїздки Укрзалізниця поїзди квитки пасажири
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
