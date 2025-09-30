Знижки на залізничні квитки для українців 60+ — які пільги надаватиме УЗ з 1 жовтня

Чоловік похилого віку в потязі. Фото: УНІАН

Держава забезпечує пенсіонерам низку привілеїв після досягнення пенсійного віку. Однією з головних переваг — є можливість безплатно користуватися громадським транспортом. Що ж стосується подорожей залізницею, то пільги для пенсіонерів існують, але діють не у всіх випадках.

Про те, чи можуть пенсіонери подорожувати залізницею зі знижкою у жовтні, зазначається на сайті Укрзалізниці.

Які пільги надає Укрзалізниця пенсіонерам

В Україні пільговий проїзд залізницею доступний лише певним категоріям громадян. Деякі мають право на безоплатні поїздки приміськими електричками, тоді як інші можуть отримати лише часткову знижку на квитки швидкісних або регіональних потягів.

Пенсіонери можуть безплатно користуватися лише приміськими електропоїздами. Для подорожей потягами далекого сполучення пільги за пенсійним посвідченням не передбачені — доведеться купувати квитки за повною вартістю.

Окрім цього, люди поважного віку мають право на безоплатний проїзд у міському комунальному транспорті, включно з автобусами, тролейбусами та трамваями. Пільга не поширюється на метро та таксі. Для її отримання необхідно пред’явити пенсійне посвідчення встановленого зразка.

В яких випадках пенсіонер може отримати знижку на потяг далекого сполучення

У Додатку 2 "Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України" зазначається, що з 1 жовтня "Укрзалізниця" надаватиме 50% знижки на квитки внутрішнього сполучення для певних категорій пасажирів, серед яких можуть бути й пенсіонери.

Люди похилого віку можуть скористатися знижкою, якщо вони належать до однієї з таких категорій:

жертви нацистських переслідувань;

людей з інвалідністю через війну (I, II або III групи);

супроводжуючих людей з інвалідністю І групи та учасників бойових дій у період Другої світової війни віком 85 років і більше;

батьків військовослужбовців, які загинули, померли або пропали безвісти.

Знижка діє з 1 жовтня до 15 травня. Деяким категоріям також надається безплатний проїзд раз на рік або раз на два роки. Для отримання пільги необхідно мати відповідне посвідчення.

