Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Знижки на потяг — хто з пенсіонерів матиме пільги з 1 жовтня

Знижки на потяг — хто з пенсіонерів матиме пільги з 1 жовтня

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 19:10
Знижки на залізничні квитки для українців 60+ — які пільги надаватиме УЗ з 1 жовтня
Чоловік похилого віку в потязі. Фото: УНІАН

Держава забезпечує пенсіонерам низку привілеїв після досягнення пенсійного віку. Однією з головних переваг — є можливість безплатно користуватися громадським транспортом. Що ж стосується подорожей залізницею, то пільги для пенсіонерів існують, але діють не у всіх випадках.

Про те, чи можуть пенсіонери подорожувати залізницею зі знижкою у жовтні, зазначається на сайті Укрзалізниці.

Реклама
Читайте також:

Які пільги надає Укрзалізниця пенсіонерам

В Україні пільговий проїзд залізницею доступний лише певним категоріям громадян. Деякі мають право на безоплатні поїздки приміськими електричками, тоді як інші можуть отримати лише часткову знижку на квитки швидкісних або регіональних потягів.

Пенсіонери можуть безплатно користуватися лише приміськими електропоїздами. Для подорожей потягами далекого сполучення пільги за пенсійним посвідченням не передбачені — доведеться купувати квитки за повною вартістю.

Окрім цього, люди поважного віку мають право на безоплатний проїзд у міському комунальному транспорті, включно з автобусами, тролейбусами та трамваями. Пільга не поширюється на метро та таксі. Для її отримання необхідно пред’явити пенсійне посвідчення встановленого зразка.

В яких випадках пенсіонер може отримати знижку на потяг далекого сполучення

У Додатку 2 "Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України" зазначається, що з 1 жовтня "Укрзалізниця" надаватиме 50% знижки на квитки внутрішнього сполучення для певних категорій пасажирів, серед яких можуть бути й пенсіонери.

Люди похилого віку можуть скористатися знижкою, якщо вони належать до однієї з таких категорій:

  • жертви нацистських переслідувань;
  • людей з інвалідністю через війну (I, II або III групи);
  • супроводжуючих людей з інвалідністю І групи та учасників бойових дій у період Другої світової війни віком 85 років і більше;
  • батьків військовослужбовців, які загинули, померли або пропали безвісти.

Знижка діє з 1 жовтня до 15 травня. Деяким категоріям також надається безплатний проїзд раз на рік або раз на два роки. Для отримання пільги необхідно мати відповідне посвідчення.

Раніше ми писали, що безплатний проїзд у громадському транспорті для ветеранів — важлива державна гарантія, яка обов’язкова для всіх перевізників.

Також ми розповідали, що до Відня можна дістатися кількома поїздами: без пересадки із Києва або новим маршрутом з Ужгорода по європейській колії. Вартість квитка не завжди грає головну роль, адже вільні місця швидко розкуповують.

Укрзалізниця транспорт пенсіонери пільги залізниця знижка
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації